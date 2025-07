Thiago Silva fa impazzire i tifosi: “Ho sentito Allegri’, l’annuncio sconvolge tutti

Le dichiarazioni del difensore brasiliano che piacciono davvero tantissimo ai sostenitori rossoneri: ecco cosa ha detto

Non c’è pace per l’Inter. I nerazzurri dopo il pesantissimo ko contro il Psg, nella finale di Champions League, che ha fatto inevitabilmente la storia, sono stati eliminati anche al Mondiale per Club. A battere i vice campioni d’Italia è stato il Fluminense con il risultato di 2 a 0.

Un risultato a sorpresa che porta la firma anche di Thiago Silva. Il centrale brasiliano, sempre nei cuori di tutti i tifosi del Milan, è stato protagonista di una partita perfetta e a margine della gara ha parlato, facendo battere milioni di cuori rossoneri con le sue dichiarazioni.

Thiago Silva allo scoperto, tifosi del Milan pazzi di lui

Così Thiago Silva ai microfoni di DAZN ha parlato al termine del match vinto per 2 a 0: “E’ un risultato molto importante per noi. Non era facile, l’Inter è arrivata in finale di Champions poco meno di un mese fa. Non dobbiamo lottare su ogni pallone, tutti insieme. Oggi, in difesa, siamo stati molto solidi: il gioco ci è mancato ma ci porta comunque avanti. Sono sicuro che i tifosi del Milan abbiano apprezzato: dedico la vittoria anche a loro, ho pensato a loro tutta la partita”.

Poi ai microfoni di SportMediaset arrivano altre dichiarazioni importanti e la chiamata a Massimiliano Allegri: “Sono contento della partita che abbiamo fatto, non è facile giocare così contro l’Inter. Sapevamo che era difficile, difensivamente abbiamo fatto una buona partita, pur non riuscendo a giocare come siamo abituati con la palla perché loro pressavano e faceva molto caldo. Ma sono contento”.

Si era informato sull’Inter? “Sono appassionato di calcio e questa settimana ho chiamato Allegri, con cui sono molto amico. Gli ho chiesto info sull’Inter, lui me ne ha parlato molto bene come squadra, perché la rispetta molto. Mi ha passato buone informazioni!”.

Immancabile una battuta sul Milan: “Non siamo riusciti a parlare di quello, avevamo poco tempo. Però gli ho detto che a gennaio se riesco passo a trovare lui e Ibra”. Thiago Silva, dunque, è pronto a tornare a Milano: lo aspettano Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Varcare i cancelli di Milanello sarà davvero emozionante per un campione autentico come il centrale difensivo brasiliano.