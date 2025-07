Allegri è stato chiaro: non rientra nei suoi piani ma per il momento non ci sono offerte

Un calciatore rossonero si sta rivelando un po’ difficile da cedere al momento: tutto rinviato ad agosto?

Igli Tare deve fare diverse cessioni per alleggerire il monte stipendi e avere più risorse utili per il calciomercato in entrata. Tra coloro che rientrano dai prestiti e quelli che Massimiliano Allegri ha deciso di non tenere, la lista è abbastanza lunga.

Certamente uno dei cedibili è Samuel Chukwueze, esterno destro offensivo che nel biennio al Milan non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto. La dirigenza lo aveva fortemente voluto, investendo circa 21 milioni di euro più 6-7 di bonus per acquistarlo dal Villarreal, però il nazionale nigeriano non ha mai trovato continuità.

Mercato Milan, Chukwueze via: la situazione

Massimiliano Allegri ha già comunicato a Tare l’intenzione di non puntare su Chukwueze. In realtà già Sergio Conceicao non aveva particolare fiducia in lui e non si era opposto alla cessione nella finestra invernale del calciomercato. Solo che allora la trattativa con il Fulham partì tardi e, una volta raggiunto l’accordo totale, non c’era il tempo tecnico per depositare i contratti. Un peccato, anche perché sarebbe stata un’occasione utile per il nigeriano per avere spazio e magari rilanciarsi.

Il Milan valuta Chukwueze circa 25 milioni di euro, ma finora non è arrivata nessuna offerta di questo tipo. Considerando le due stagioni con più bassi che alti e uno stipendio abbastanza oneroso (3,5-4 milioni di euro netti annui), non è semplice trovare una squadra che investa una cifra simile per comprare il cartellino.

Più facile una cessione con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto. Inserire un obbligo di acquisto che scatta a determinate condizioni potrebbe essere la chiave per trovare un accordo con una squadra interessata all’ex Villarreal. Potrebbero arrivare delle richieste dalla Premier League, ma non va escluso neppure un ritorno nella Liga.

Forse il campionato spagnolo è quello ideale per esaltare le caratteristiche di Chukwueze, un esterno che ha bisogno di spazi per sprigionare la sua velocità. Inoltre, la Liga è meno fisica rispetto alla Serie A e alla Premier League. Potrebbe essere una buona opzione per rilanciare la carriera nel nazionale nigeriano, che a gennaio aveva ricevuto sondaggi pure dalla Turchia.

Più difficile un trasferimento nella Saudi Pro League, dove era richiesto nel mercato estivo 2023, quando però lui preferì il Milan a una ricca proposta saudita. Vedremo se ci saranno novità nei prossimi giorni, al momento sul fronte Chukwueze è tutto fermo.