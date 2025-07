Comunicato ufficiale, non ci sono più dubbi: svolta Calabria

Arriva la svolta sul futuro di Davide Calabria, terzino destro che durante lo scorso mercato invernale lasciò il Milan per passare al Bologna in prestito dove ha vinto una Coppa Italia in finale proprio contro i rossoneri.

Ora per il difensore laterale classe 1996 è giunta una svolta per quello che riguarda il suo futuro con il terzino che è pronto ad una nuova avventura dopo una vita calcistica passata al Milan e sei mesi in rossoblù.

Il suo difficile rapporto con Sergio Conceicao gli è costato l’addio al Milan durante lo scorso calciomercato invernale con Davide Calabria che ora è destinato a trovare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. L’ormai ex capitano dei rossoneri era passato al Bologna con gli emiliani che avevano raccolto di fatto il contratto in essere con il Milan tenendolo fino al 30 giugno. Per il laterale si stanno aprendo diverse piste per quello che riguarda il futuro, una che porta in Serie A ed altre due all’estero.

Calciomercato, arriva l’annuncio ufficiale sul futuro di Davide Calabria

Come accaduto anche in casa Milan nei giorni scorsi, anche il Bologna ha utilizzato i social per salutare i calciatori che hanno visto scadere il proprio contratto con il club rossoblù. Gli emiliani hanno infatti salutato Davide Calabria ringraziandolo per quanto fatto in questi mesi passati a Bologna.

Davide Calabria è ora alla ricerca di una nuova sistemazione per il futuro. Una delle strade porta alla Fiorentina che, pronta a riaccogliere Pioli come allenatore della prima squadra, potrebbe portare il terzino in viola a costo zero. Il classe 1996 piace molto all’ex allenatore di Milan ed Al Nassr avendolo avuto a disposizione durante i suoi anni passati sulla panchina del Milan dove ha vinto anche uno scudetto nel maggio del 2022.

Le altre due piste sono quelle che potrebbero portare Davide Calabria in Turchia. Già a gennaio il terzino finì nel mirino del Galatasaray, squadra che tentò di assicurarsi il suo cartellino senza successo, venendo battuto dalla concorrenza proprio del Bologna. L’altra squadra interessata al difensore è il Besiktas che sta guardando in Serie A per rinforzare la propria rosa. Calabria potrebbe infatti ritrovare Abraham al Besiktas con il quale ha condiviso lo spogliatoio nei primi mesi della stagione appena conclusa.

Il Bologna ha salutato anche Tommaso Pobega, centrocampista che ha giocato l’intera scorsa stagione con la maglia del Bologna. Il classe 1999 è tornato quindi in rossonero e potrebbe rimanerci considerato il fatto che potrebbe far comodo al club anche per la questione liste, essendo cresciuto proprio nelle giovanili del club.