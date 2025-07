La Ferrari non ha voluto sentire ragioni, colpo di scena Hamilton

Il pilota inglese ha fatto una richiesta rimasta inascoltata nel GP d’Austria: ecco cosa è successo.

Nella recente gara di F1 al Red Bull Ring la Ferrari è stata la seconda forza della griglia. Infatti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono classificati rispettivamente terzo e quarto. Non c’era la possibilità di fare meglio, la McLaren era più forte.

Qualche passo in avanti sembra esserci stato da parte della scuderia di Maranello, però bisogna attendere i prossimi gran premi per avere conferme. Nel prossimo weekend si corre a Silverstone e ci sarà un’occasione per verificare meglio la situazione. Gli aggiornamenti hanno dato una mano in Austria e altri ce ne potrebbero essere in Gran Bretagna, dove è attesa una nuova sospensione posteriore. Non è ancora confermato l’utilizzo, ma in queste settimane se n’era parlato più volte.

Ferrari F1, GP Austria: cosa è successo a Hamilton

Durante la gara di domenica scorsa c’è stato un episodio che ha fatto un po’ discutere. Nel mirino un team radio tra Hamilton e il suo ingegnere Riccardo Adami.

Quando Leclerc ha fatto il secondo pit stop, Lewis si è ritrovato provvisoriamente al terzo posto dietro ai piloti McLaren. Voleva rimanere in pista con le gomme usate e provare a difendere quella posizione. Quando gli è arrivato l’ordine di fermarsi per la sosta, ha risposto: “Il mio ritmo è davvero pessimo? Perché le gomme vanno bene“. Adami è stato chiaro: “Box ora per avere una gara più veloce, gara ottimale“.

Nonostante l’indicazione dell’ingegnere italiano, il pilota ha replicato: “Le mie gomme vanno bene, posso allungare? Quanti giri mancano?“. Adami gli ha risposto che mancavano 20 giri, quindi Hamilton ha insistito nella sua richiesta di continuare la gara invece di fermarsi: “Io non voglio fermarmi! Mancano solo 20 giri“. Adami è stato perentorio: “Box Lewis!“.

Il sette volte campione del mondo di F1 ha dovuto accettare l’ordine e rientrare per fare il secondo pit stop. Sperava di avere il via libera per provare a difendere il terzo posto, salendo per la prima volta sul podio in una gara lunga con la Ferrari, però dal team è arrivata un’indicazione che non poteva ignorare. Probabilmente Leclerc lo avrebbe ripreso e superato, potendo contare su gomme migliori, però Hamilton era pronto a lottare.

Ad ogni modo, a fine gara Lewis non ha fatto alcun tipo di polemica. Anzi, si è complimentato con la squadra per il lavoro svolto. C’è ancora da fare, però almeno in Austria la Ferrari è stata la seconda forza e lui ha chiuso in top 4. La scuderia di Maranello ha voluto evitare un duello considerato non necessario.