Milan, blitz e colpo a sorpresa: Tare lo scippa al Genoa

Ritorno di fiamma per il Diavolo, pronto a spendere venti milioni di euro per acquistare il giocatore dal Genoa

Sono stati giorni intensi sull’asse Milano-Genova. I rossoneri hanno chiesto informazione per Aarhon, giovane terzino sinistro, che appare però indirizzato a volare a Bergamo per vestire la maglia dell’Atalanta di Ivan Juric.

Un affare non indifferente per i nerazzurri che potrebbero spendere oltre i 15 milioni di euro per acquistare il giocatore che tanto piace a Massimiliano Allegri. Milan e Genoa, però, stanno, comunque lavorando ad altri affari, da poter chiudere in questa sessione di calciomercato.

Il Grifone, infatti, è tra le squadre interessate ad acquistare Lorenzo Colombo. Il Milan è pronto a cederlo per una cifra sui sette milioni di euro, ma oltre ai rossoblu hanno chiesto informazioni anche il Pisa e il Parma, oltre che il Torino. Il Genoa, inoltre, sta pensando anche a Filippo Terracciano, che il Diavolo è pronto a cedere in prestito. Una doppia cessione quella che si prospetta, che può portare ad un affare più ampio.

Milan, dal Genoa ecco il centrocampista: il punto della situazione

Il Milan, infatti, non ha mai smesso di pensare a Frendrup. Il centrocampista ha una valutazione sui 20 milioni di euro ed è tra i profili preferiti di Geoffrey Moncada. Se il Diavolo, dopo aver messo le mani su Luka Modric e Samuele Ricci, non dovesse riuscire a chiudere per Jashari, oltre che per Granit Xhaka, Igli Tare potrebbe pensare di chiudere subito per il calciatore del Genoa.

Frendrup al Milan, dunque, è una pista che va seguita con estrema attenzione e che potrebbe infiammarsi già nei prossimi giorni. Attenzione, infine, ad un altro calciatore, tra i più positivi del Genoa nella scorsa stagione.

Ne parlano in pochi, ma Martin con Vieira ha fatto davvero bene, confermando quanto di buono mostrato l’annata precedente. Può essere un’idea per il Diavolo per rafforzare la corsia mancina, in cui non sembrano ancora esserci le idee chiare, con Igli Tare che ovviamente è chiamato a sostituire Theo Hernandez.

Al momento sulla sinistra a giocarsi una maglia da titolare sarebbero Alex Jimenez e Davide Bartesaghi, non proprio due garanzie. I due calciatori sono giovanissimi e al loro fianco serve inevitabilmente un giocatore con maggiore esperienza