@ML – Milan, non c’è più speranza: tifosi increduli

Il giocatore è pronto a lasciare il Milan già in questa sessione di calciomercato: il punto della situazione

Le attenzioni dei tifosi in questi giorni sono chiaramente puntate su Jashari. Igli Tare sta provando in tutti i modi ad acquistare il giovane centrocampista del Club Brugge. Nelle ultime ore così ha alzato l’offerta per riuscire a mettere le mani sul giocatore: attraverso i bonus si è superata quota 35 milioni di euro. Davvero tanti soldi, ma al momento non è arrivato il via libera.

Allo stesso tempo il direttore sportivo rossonero sta lavorando anche alle uscite: la lista dei partenti d’altronde è davvero lunga. Theo Hernandez dovrebbe essere il prossimo a partire, direzione Arabia Saudita, ma sono giorni caldi anche per Malick Thiaw, Emerson Royal, Samu Chukwueze e Yunus Musah.

Non rientrano nei piani del Diavolo nemmeno Yacine Adli e Ismael Bennacer, pronti a fare nuovamente le valigie dopo i prestiti a Firenze e a Marsiglia. Verso un nuovo addio anche Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo.

Milan, Liberali verso l’addio: una scelta inevitabile

Sulla lista dei partenti, però, c’è anche il giovanissimo Mattia Liberali. Un addio, quello del calciatore brianzolo, che sorprenderebbe davvero parecchio. I tifosi appaiono indignati per la scelta che sta prendendo il Milan sul talento rossonero, che ha mostrato a tutti la sua classe. L’ha mostrato anche in prima squadra grazie a Paulo Fonseca.

La stagione di Liberali, però, è stata alquanto complicata. E’ passato dal giocare con i grandi a far panchina con Daniele Bonera al Milan Futuro. Così si è messo a disposizione di Guidi in Primavera, senza riuscire a convincere. La testa è stata, per tutto l’anno, altrove: quando si tocca il cielo con un dito è difficile tornare giù. E’ evidente che la gestione del giocatore è stata del tutto sbagliata.

Così Liberali, dal talento immenso, non è riuscito ad esplodere e a mostrare tutta la sua classe con costanza nel Milan Primavera e ora i dirigenti rossoneri si interrogano: rinnovare, facendogli un contratto da professionista per farlo poi giocare in Serie D avrebbe senso? Effettivamente ne avrebbe davvero poco, anche per questo la strada più percorribile per un giocatore in scadenza nel 2026 appare essere quella di una cessione in un club che può offrirgli un percorso diverso. Ecco perché non sembrano esserci alternative alla separazione, con il Parma (in prima fila) che pronto ad accoglierlo. Forse un’alternativa ci sarebbe e sarebbe quella di promettergli la prima squadra…