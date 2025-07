Non vuole andare via, vuole giocarsi le sue carte al Milan

Le ultimissime sul futuro del giocatore: ha deciso di provare a convincere Massimiliano Allegri. Il punto della situazione

In questo inizio di calciomercato, le attenzioni del Milan e dei suoi dirigenti sono tutte sul centrocampo. L’addio di Tijjani Reijnders non ha lasciato alternative. Così Igli Tare ha posto il focus sulla mediana: il primo colpo è stato Luka Modric, preso dopo il blitz del dirigente rossonero in Croazia. Firmerà il contratto che lo legherà al Milan per una stagione più opzione per un’altra una volta concluso il Mondiale per Club.

Ad arrivare per prima sarà così un altro centrocampista, Samuele Ricci, per il quale tutto è fatto. Accordo da 25 milioni di euro, 23 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus. Sbarcherà a Milano nelle prossime ore e giovedì in mattina svolgerà le visite mediche. Sarà così a disposizione di Massimiliano Allegri giorno sette luglio, per il primo giorno di raduno. Un raduno che vedrà la presenza di tutta la rosa a parte Santiago Gimenez, oltre a Modric, ancora impegnato con la sua Nazionale.

Milan, il punto sul centrocampo: vuole restare e convincere Allegri

A Milanello ci saranno così anche tutti coloro che hanno giocato l’ultima stagione in prestito. Oltre ad Alexis Saelemaekers, destinato a rimanere al Milan, Massimiliano Allegri allenerà anche Ismael Bennacer, Tommaso Pobega, Yacine Adli e Lorenzo Colombo. Per l’attaccante non sarà certo un problema trovare una nuova sistemazione.

Discorso diverso per i centrocampisti: Igli Tare sta rivoluzionando la mediana e la situazione è tutta da decifrare. Oltre ai volti nuovi Modric e Ricci, è atteso a Milanello un altro calciatore, che tutti sperano possa essere Jashari. Poi il ds del Diavolo è pronto a piazzare Yunus Musah che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri.

A completerà il reparto di centrocampo ci saranno sicuramente Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, insieme a Warren Bondo. Il periodo estivo servirà , però, a chi è destinato a salutare, come Pobega e Adli, a cercare di far cambiare idea a Massimiliano Allegri. Non sembrano, invece, esserci speranze per Ismael Bennacer: l’algerino ritiene il suo percorso al Milan concluso e si augura di trovare presto una nuova sistemazione. Sarebbe rimasto ben volentieri al Marsiglia, ma i francesi erano pronti a tenerlo solamente in prestito, senza riscattarlo.