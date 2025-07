Nuovo scambio tra Milan e Roma, tifosi spiazzati

Le ultimissime sul calciomercato dei rossoneri, pronti a scambiare il giocatore con i giallorossi: ecco di chi si tratta

Ancora un affare tra il Milan e la Roma. L’estate scorsa i rossoneri i e i giallorossi si sono scambiati Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Uno scambi utile ad entrambe le squadre, che hanno sfruttato al meglio le caratteristiche dei due giocatori. Il Diavolo, però, ha deciso di rimandare nella Capitale l’inglese per via dall’altissimo stipendio.

Così il centravanti ha già trovato squadra, trasferendosi al Besiktas. Il giocatore belga, invece, resterà a Milanello e sarà allenato da Massimiliano Allegri, intenzionato a puntarci. Nei giorni scorsi si è parlato di altri possibili affari sull’asse Roma-Milan. Il Diavolo infatti ha pensato a Svilar in caso di addio di Mike Maignan.

Ora – secondo Gianluca Di Marzio – i due club starebbero pensando di scambiarsi Gollini e Sportiello. La reazione dei tifosi sui social lascia pochi dubbi.

Gollini n altro rapper inutile. ci vuole un 2’ sicuro visto le condizioni di Maignan che salta 2 mesi all anno, Sportiello va tenuto

Uno scambio senza senso, per giunta a favore della Roma

Idea di scambio veramente pessima ! Gollini è nettamente inferiore a Sportiello. Quindi anche no !

Gollini + 10 per sportiello Maybe.

Non mi sorprende onestamente, si sapeva che Gollini se ne sarebbe andato; avrei preferito altri nomi come vice ma Gasperini è tipo il primo per presenze con Sportiello quindi vabbè https://t.co/D3Cfjag5t3

