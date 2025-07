Okafor ha rifiutato un’offerta, Milan spiazzato: il retroscena

Lo svizzero è considerato cedibile dai rossoneri, che sperano in una buona proposta per dirgli addio: una interessante era arrivata, ma…

Noah Okafor è uno dei vari giocatori rientrati al Milan dopo essere stato ceduto in prestito nella scorsa stagione. Nella finestra invernale del calciomercato si era trasferito al Napoli, dove teoricamente avrebbe dovuto prendere il posto di Khvicha Kvaratskhelia e dove invece è stato protagonista di mesi assolutamente anonimi.

Arrivato in maglia azzurra in condizioni fisiche non perfette, non ci ha messo molto per rimettersi in forma. Tuttavia, non ha mai davvero convinto Antonio Conte: solo 4 presenze e un totale di miseri 36 minuti in campo. Un’esperienza molto negativa quella dell’ex Salisburgo, che pensava di dare un contributo diverso alla squadra poi vincitrice dello Scudetto.

Ha sorpreso tanti vedere un Okafor così anonimo, dato che in rossonero aveva dato prova di essere un buon giocatore. A volte aveva anche risolto delle partite. Vero che nell’ultimo periodo a Milano aveva avuto un calo, però si pensava che con Conte si sarebbe rilanciato. Non è andata così.

Milan, Okafor addio: le ultime news sul suo futuro

Il Napoli non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro e non ha voluto neppure trattare un altro prezzo di acquisto. Decisione scontata, nessuna sorpresa. Adesso bisogna capire dove Okafor proseguirà la sua carriera, dato che Massimiliano Allegri non intende puntare su di lui.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, il Fenerbahce e il Besiktas si sono fatti avanti per portarlo in Turchia. Entrambi hanno proposto un trasferimento in prestito, però il Milan preferisce una cessione a titolo definitivo. In questo momento, la dirigenza rossonera non è interessata a una soluzione diversa.

Un’offerta interessante era stata fatta dal Flamengo, che per il cartellino di Okafor aveva messo sul tavolo 15 milioni di euro. Tuttavia, il giocatore aveva detto no al passaggio nella squadra brasiliana. L’idea di trasferirsi a Rio de Janeiro non lo entusiasmava, vuole giocare ancora nel calcio europeo prima di pensare a un’esperienza lontano dal Vecchio Continente.

Anche se il Milan ha respinto il primo assalto, pare che comunque il Besiktas non abbia mollato la presa. I contatti vanno avanti e il club di Istanbul spera di riuscire a trovare un accordo con i rossoneri nelle prossime settimane. Il prezzo è fissato a circa 18 milioni di euro.