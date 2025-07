Ribaltone Maignan, scelta a sorpresa del Milan: tutto grazie ad Allegri

Scenario a sorpresa per il futuro del Maignan, la decisione del Milan spiazza i tifosi: il lavoro di Allegri sta funzionando

Sembrava destinato a lasciare il Milan ad inizio giugno. Mike Maignan aveva chiesto la cessione dopo la delusione per il mancato rinnovo di contratto. La trattativa con la società era arrivata ad un ottimo punto, tanto da parlare ormai di accordo raggiunto fra le parti, ma poi qualcosa è andato storto: è stato il club a tirarsi indietro, e così il portiere francese aveva deciso di andarsene. La trattativa col Chelsea era molto ben avviata prima del Mondiale per Club, ma non se n’è fatto nulla: troppa distanza fra domanda e offerte, così i Blues hanno deciso di mollare la presa e Maignan è rimasto. Nel frattempo si è attivato Massimiliano Allegri, che ha grande stima del francese e ha provato a fare un lavoro di intermediazione per riavvicinare il giocatore alla società, e a quanto pare sembra esserci riuscito.

Maignan adesso può rinnovare

Dopo la trattativa col Chelsea e il possibile addio, adesso per Maignan lo scenario sembra totalmente cambiato. In queste settimane non sono arrivate altre proposte per il portiere francese: si è parlato anche di Psg in caso di separazione con Donnarumma, in scadenza come Mike fra un anno, ma l’italiano sembra destinato a restare a Parigi, anche senza prolungamento. Ecco quindi che per Maignan le opportunità si riducono e restare al Milan può diventare la scelta migliore.

Il problema è sempre lo stesso: il contratto. Il Milan potrebbe essere disposto a tenerlo ma solo con un rinnovo di contratto perché non può permettersi il rischio di perdere il giocatore a costo zero fra un anno (come per Theo Hernandez). Ecco quindi che, secondo il Corriere dello Sport, si sono riaperte le possibilità di un rinnovo, anche grazie, come detto, al lavoro di Allegri per ricucire i rapporti fra le parti. Occhio quindi a cosa può succedere nelle prossime settimane: Maignan e il Milan potrebbero riprendere le trattative, magari con una proposta economica leggermente più bassa rispetto a quella iniziale, per continuare insieme. Lui, Leao e Gabbia potrebbero essere gli ultimi superstiti del recente Scudetto (squadra smantellata da Giorgio Furlani nel giro di un paio d’anni) e rappresentare la base per la nuova squadra.