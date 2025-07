Supercoppa Italiana, c’è una importante novità: cambia il periodo

Una importante novità in vista della Supercoppa Italiana del prossimo anno: grande differenza rispetto agli anni scorsi

Il Milan è stato protagonista di una stagione davvero pessima, fra le peggiori di sempre della storia rossonera. Non solo per il piazzamento in classifico (ottavo posto) ma anche per tutta una serie di prevedibili errori da matita rossa difficili da spiegare a livelli così alti. Il progetto tecnico targato Giorgio Furlani è fallito definitivamente ed è per questo che, dopo due anni di inspiegabile assenza, è stato inserito un direttore sportivo nell’organigramma. Si riparte quindi da zero, sperando che Igli Tare possa portare maggiori competenza in un gruppo di lavoro con gravi carenze da questo punto di vista.

E i primi segnali si sono già visti: la velocità per l’ingaggio di Allegri, la firma di Modric e la chiusura dell’affare Ricci. Si poteva fare meglio sulle cessioni, soprattutto per quella di Reijnders al Manchester City, ma la necessità di vendere ha costretto anche ad una certa fretta. Fra le poche gioie della scorsa stagione c’è però la vittoria della Supercoppa Italiana, arrivata dopo aver superato la Juventus in semifinale e l’Inter in finale. Una grande gioia soprattutto per la rimonta all’ultimo atto coi cugini nerazzurri. Un’esperienza che si potrebbe ripetere il prossimo anno.

Supercoppa Italiana, quando si gioca: novità importante

Il Milan parteciperà infatti alla Supercoppa anche la prossima stagione. Come negli ultimi due anni, anche stavolta si ripeterà il format a quattro squadre, quindi con due semifinali e una finale. E si terrà, come sempre, a Riyad o a Gedda: l’accordo è stato prolungato nei mesi scorsi. Ma c’è una grossa novità, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, per quel che riguarda il periodo in cui il torneo si giocherà.

Sembra infatti che, a differenza degli ultimi anni, la Supercoppa Italiana si possa giocare prima di Natale e non dopo. Nelle ultime due edizioni, infatti, le prime con il nuovo format, il mini-torneo si è giocato ad inizio gennaio con il rinvio di una giornata di campionato. Per quest’anno, invece, pare che si possa giocare prima del periodo natalizio, quindi fra il 17 e il 22 dicembre. Al momento la notizia non è ufficiale ma sono soltanto voci di corridoio, ma è necessario che il Milan e la altre partecipanti lo sappiano il prima possibile per preparare al meglio la stagione. I rossoneri faranno parte del torneo in quanto finalista di Coppa Italia, le altre saranno: Bologna (vittoria della coppa di lega), Napoli (campione d’Italia) e Inter (seconda in classifica).