Allegri lo saluta immediatamente: lascia il Milan ma rimane in Serie A

Dopo i molti addii giunti per la fine dei prestiti o dei contratti in casa Milan, i rossoneri ora pensano alle cessioni per fare cassa e proseguire nello sfoltimento della rosa.

Sono diversi i giocatori che non sembrano rientrare nei piani del club con Massimiliano Allegri che ha già dato il suo parere su diversi tesserati.

Una nuova cessione potrebbe giungere già nei prossimi giorni con il club meneghino che è pronto a chiudere un nuovo affare con una rivale andando a salutare un calciatore appena rientrato da un prestito. Le idee di Tare e Allegri per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione appaiono ben chiare, con il club che ha però necessità di fare cassa prima di reinvestire per tenere sotto controllo un bilancio che dovrà fare a meno degli introiti derivanti dalla partecipazione alle coppe europee, che il Milan non avrà durante questa stagione.

Allegri ha dato l’ok: nuova cessione in Serie A per il Milan

Il Milan si prepara a dire addio nuovamente a Noah Okafor. Tornato dal prestito al Napoli dove ha vinto lo scorso scudetto seppur non da protagonista, l’attaccante svizzero è già alla ricerca di una nuova sistemazione non rientrando nei piani dei rossoneri. In queste ore sembra spuntare l’ipotesi Fiorentina.

Ceduto lo scorso inverno in prestito al Napoli, Noah Okafor si è tolto la soddisfazione di vincere il campionato con la squadra allenata da Antonio Conte trovando però poco spazio alla corte dell’ex ct della nazionale. I campioni d’Italia non hanno avuto grandi dubbi nel rimandare il giocatore in rossonero al termine del prestito con Tare che ora è chiamato a trovare una nuova sistemazione al calciatore.

La Fiorentina potrebbe rappresentare un nuovo capitolo della carriera di Noah Okafor con la punta elvetica che ritroverebbe così Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan ha spesso lasciato lo svizzero in panchina durante il periodo passato insieme a Milanello ma solamente perché lo considerava un’alternativa all’intoccabile Rafael Leao. Okafor è stato quasi sempre chiamato in causa a partita in corso con Pioli che sarebbe felice di averlo di nuovo a disposizione dandogli maggiore continuità.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza del Milan e gli agenti del calciatore per cercare di trovare un’intesa sul suo futuro. L’intenzione del Milan è quella di trovare una soluzione a stretto giro di posta andando a risparmiare su un importante ingaggio e cercare di fare cassa con una nuova cessione a titolo definitivo.