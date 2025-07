Asse Milan-Monaco: dopo Fofana un altro affare

La dirigenza rossonera sta valutando un altro giocatore della squadra monegasca: potrebbe nascere una nuova trattativa.

Il Milan intende rinforzarsi in ogni reparto e l’attacco non fa eccezione. Igli Tare ha già spiegato che l’obiettivo è comprare un nuovo centravanti da alternare a Santiago Gimenez, che dovrebbe essere confermato.

Da capire chi verrà a completare il parco centravanti. Più volte è stato fatto il nome di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2026. Operazione non semplice, anche se il club bianconero vuole scaricare l’attaccante serbo, che ha uno stipendio di circa 12 milioni di euro netti per quest’ultimo anno di contratto e che non prenderebbe mai una cifra simile altrove.

Piacciono anche profili come Mateo Retegui dell’Atalanta (troppo costoso, la Dea chiede circa 50 milioni di euro), Moise Kean della Fiorentina (idem), Darwin Nunez del Liverpool (idem), Lorenzo Lucca dell’Udinese, Artem Dovbyk della Roma e Tolu Arokodare del Genk. Qualcuno si è spinto ad accostare al Diavolo anche Victor Gyokeres, ma è impossibile che il nazionale svedese possa vestire la maglia rossonera: lo Sporting CP chiede 80 milioni di euro.

Milan, offerto un giocatore del Monaco: le ultime news

Il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano ha dichiarato quanto segue: “È stato proposto Embolo del Monaco, ma ad oggi è tutto fermo ad una semplice proposta. Il discorso non è andato oltre“.

Breel Embolo, nazionale svizzero classe 1997, milita nel Monaco. Ha un contratto che scade a giugno 2026, quindi il suo prezzo potrebbe non essere altissimo. Il club monegasco aveva investito 12,5 milioni di euro nel mercato estivo 2022, quando lo comprò dal Borussia Moenchengladbach. Nel Principato ha totalizzato 89 presenze, 22 gol e 12 assist.

Nell’ultima stagione 7 reti e 9 assist in 42 partite, 31 delle quali giocate da titolare. Embolo non è un goleador, quindi il Milan rifletterà bene su un eventuale tentativo per acquistarlo. A Massimiliano Allegri serve un attaccante in grado di dare maggiori garanzie in termini realizzativi.

Ad oggi, la sensazione è che non sarà lo svizzero a rinforzare il reparto offensivo rossonero. Potrebbe essere un ripiego del mese di agosto, nel caso in cui non venissero raggiunte le prime scelte e lui fosse ancora sul mercato. Ma Tare conta di consegnare ad Allegri giocatori che non siano dei ripieghi. Vedremo chi sarà il centravanti che approderà al Milan nelle prossime settimane.

Da ricordare che tra il club rossonero e il Monaco c’è già stata un’operazione di mercato nell’estate 2024. Allora l’oggetto della trattativa fu Youssouf Fofana, poi approdato a Milano.