Calcio mondiale in lutto, il bomber del Liverpool muore in un incidente stradale

Terribile notizia per il mondo del calcio: il giocatore ci lascia a 28 anni. Ecco cosa è successo

Una notizia sconvolgente ha colpito il mondo del calcio. Il Liverpool e tutta la Premier League sono in lutto per la scomparsa del giocatore, all’età di 28 anni, e del fratello.

🚨 Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

🚒 Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

🔥 El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

🖤 Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY — Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

Come ripreso da Marca, si tratta di Diogo Jota, calciatore portoghese dei Reds, e del fratello André, 26enne, anche lui giocatore professionista del Penafiel. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto in cui viaggiavano, uscita di strada, è andata in fiamme questa mattina nella provincia di Zamora. L’incidente si è verificato al chilometro 65 della A-52, all’altezza della regione di Sanabria, in Spagna, vicino al confino con il Portogallo.

Una tragedia davvero incredibile per il mondo del calcio. Diogo Jota è stato un punto di riferimento del Liverpool, che ha conquistato la Premier League nell’ultima stagione. Sono state, infatti, 37 le partite disputate, 26 di queste in Premier League. I gol realizzati, invece, nove, oltre a quattro assist.

Calcio in lutto, scomparso Diogo Jota e il fratello

Lutto terribile in casa Liverpool: Diogo Jota è morto in un incidente stradale. L’attaccante portoghese aveva 28 anni 😔🙏 pic.twitter.com/nLzo09uMKb — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 3, 2025

🚨 Muere Diogo Jota Tragedia en el Liverpool y en el fútbol mundial. Diogo Jota, de 28 años, ha sufrido un accidente de tráfico junto a su hermano en Zamora. Se había casado ese mes de junio Descanse en paz. Nunca caminarás solo pic.twitter.com/wfBC7lYFky — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 3, 2025

Diogo Jota, attaccante del Liverpool, è morto in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Come riportato da Marca, era in macchina con il fratello, dopo l’incidente l’auto è stata avvolta dalle fiamme.#DAZN pic.twitter.com/TjeDPU1SS0 — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 3, 2025

L’attaquant de Liverpool Diogo Jota, 28 ans, est mort, ce jeudi, dans un accident de la route en Espagne. Son petit frère André est également décédé dans l’accident.

➡️ https://t.co/GeGxODbsnt pic.twitter.com/t4XsiQ2pn9 — L’Équipe (@lequipe) July 3, 2025

Il mondo del calcio, dunque, saluta Diogo Jota. I media di tutto il mondo stanno riportando la notizia del tragico avvenimento.

Riposa in pace, Diogo Jota