Colpo Florenzi a costo zero, assalto all’ex Milan

Florenzi potrebbe scegliere un’avventura fuori dall’Italia dopo l’addio ai rossoneri alla scadenza del contratto, i dettagli

Il Milan, pochi giorni fa, ha annunciato l’addio ad Alessandro Florenzi. Arrivato a parametro zero dopo una lunga esperienza alla Roma, si è rivelato un giocatore molto importante: non solo per quanto fatto in campo ma anche per il peso specifico nello spogliatoio e per essere, a modo suo, un leader dentro e fuori dal campo. La sua lunghissima assenza quest’anno si è sentita e non poco: si è infortunato durante la tournée negli States contro il Manchester City al ginocchio e lì la sua stagione è finita.

Ha rivisto il campo soltanto nei dieci minuti finali dell’ultima partita di campionato contro il Monza, anche se lui era disponibile già diverse settimane prima (ma Sergio Conceicao non gli aveva mai dato spazio). Durante l’ultima conferenza stampa, aveva fatto sapere che la decisione sul futuro era tutta sua e che dal Milan aveva ricevuto un trattamento esemplare. Alla fine ha scelto di non rinnovare e di cercare una nuova sistemazione dove, magari, avere un ruolo da protagonista.

Florenzi potrebbe lasciare l’Italia, occasione a sorpresa

Florenzi potrebbe trovare squadra in Serie A: squadre come Genoa, Pisa e Parma potrebbero diventare delle opzioni concrete per il suo futuro, e sono squadra che gli garantirebbero la possibilità di giocare molto e di essere un leader e anche un elemento importante in squadra. Ma per lui potrebbero esserci anche altre opportunità fuori dall’Italia.

La Major League Soccer, e quindi gli States, potrebbero essere un’altra ottima soluzione per lui. Avrebbe così la possibilità di esplorare un campionato nuovo (lui ha giocato all’estero con la maglia del Valencia e del Psg), un continente nuovo e quindi un calcio nuovo. A 34 anni già compiuti, e con un infortunio gravissimo recente alle spalle, Florenzi in America potrebbe trovare l’ambiente ideale per ritrovare la condizione migliore ed essere di nuovo protagonista.

Valutazioni in corso per il giocatore, che si sta prendendo del tempo per valutare bene cosa fare. Si trova di fronte ad una scelta molto importante per la sua carriera ed è normale che lo faccia con calma. Nel frattempo si gode un po’ di vacanze ma con la voglia di rimettersi velocemente in gioco. Probabilmente spingerà per trovare una sistemazione in Italia e guadagnarsi un’opportunità per dimostrare di essere ancora un grande giocatore oltre che un grande leader.