Continua l’esodo dal Milan, Allegri è stato chiaro: è fuori dai suoi piani

Il giocatore non rientra nei piani del tecnico livornese. L’addio in estate è inevitabile: ecco di chi si tratta

Lunedì scatterà ufficialmente il ritiro del Milan, con Massimiliano Allegri pronto a rilanciare una squadra che ha chiuso all’ottavo posto in Serie A. Si ripartirà da diversi nuovi giocatori, che però non sono ancora ufficiali. Di certo nel Milan 2025/2026 ci sarà Luka Modric così come Samuele Ricci.

Sono l’esperto croato e il giovane italiano i primi affari chiusi, ma a centrocampo si attende un altro colpo, Jashari, per il quale Igli Tare si è spinto oltre i 35 milioni di euro con i bonus. Poi le attenzioni del direttore sportivo del Milan si sposteranno altrove.

Servirà, d’altronde, acquistare un terzino destro e un altro sinistro, con l’addio di Theo Hernandez, e poi si aspetta il grande bomber, che dovrebbe arrivare solamente a metà agosto, quando potrebbero esserci le occasioni giuste da prendere al volo.

Nel frattempo Igli Tare dovrà essere bravo a piazzare tutti i giocatori in esuberi. Sono stati già in molti a fare le valigie: Luka Jovic, Joao Felix, Tammy Abraham, Riccardo Sottil, Kyle Walker e Alessandro Florenzi hanno visto scadere il contratto lo scorso 30 giugno.

Ha lasciato Tijjani Reijnders, che non era certo un esubero, e presto la farò anche Theo Hernandez. Sulla lista dei partenti ci sono ovviamente Yunus Musah e Malick Thiaw che il Milan ha già provato a vendere, ma senza successo.

Emerson Royal, scaricato dopo un anno: non lo vuole nessuno

Addio praticamente certo anche per Noah Okafor e Samu Chukwueze, che non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri come Yacine Adli e Ismael Bennacer. Servirà trovare una nuova sistemazione, meglio se a titolo definitivo, a quei calciatori tornati dai prestiti. Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo sono anche loro di passaggio a Milanello, ma potrebbero giocare le prossime partite della tournée estiva.

Poi c’è un altro calciatore bocciato da ogni tifoso, che non avrà spazio al Milan. E’ stato acquistato per oltre 17 milioni di euro. Un acquisto che nessuno ha capito e del quale adesso tutti si sono pentito. Per Emerson Royal l’avventura in rossonera era già finita a gennaio, ma un infortunio lo ha tenuto bloccato a Milanello. Ora i rossoneri ci riproveranno a piazzarlo. In attesa di proposte concrete dalla Turchia, si è fatto avanti il Real Betis che però lo prenderebbe solo con la formula del prestito