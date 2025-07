Dall’Inter al Milan, alto tradimento: tifosi impazziti

Le ultime sul calciomercato rossonero: il cambio di maglia sarebbe davvero incredibile. Il punto della situazione

Il focus di Igli Tare è sul centrocampo. Dopo aver messo le mani su Samuele Ricci e Luka Modric, i rossoneri vogliono chiudere anche per Jashari. C’è ottimismo da parte dell’entourage dello svizzero, che crede che il traguardo sia davvero vicino, ma il sì del Club Brugge non è arrivato.

Poi le attenzioni si sposteranno altrove, con il Direttore sportivo chiamato a mettere le mani su un terzino destro e su quello sinistro. I nomi fatti sono tanti, ma al momento nulla di concreto. Il profilo che più stuzzica la fantasia della dirigenza rossonera è quello di Guela Doué dello Strasburgo, ma servirà ancora qualche giorno di tempo per capire le ve intenzioni di Igli Tare.

Nel frattempo i tifosi aspettano di capire come si muoverà il dirigente rossonero. La notizia, però, del possibile addio di Denzel Dumfries all’Inter per una cifra di 25 milioni di euro (è questa la clausola, come scrive Orazio Accomando, verosimilmente solo per l’estero), ha stuzzicato la fantasia di molti, non solo rossoneri

🚨#Inter, un novità importante su Denzel #Dumfries e riguarda il cambio d’agente del calciatore olandese, adesso assistito da Jorge Mendes. Al momento nessuna offerta, ma resta una situazione da monitorare con attenzione.@sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 2, 2025

#Inter, Oltre al cambio di agente, confermata la clausola da 25M sul contratto di #Dumfries esercitabile fino al 15 luglio. @sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 2, 2025

Addio Dumfries, il tradimento è incredibile

Anche il fatto che abbia cambiato agente, passando a Jorge Mendes può rappresentare un fattore favorevole, al sogno dei tifosi. Sogno che però deve scontrarsi con la realtà: una realtà che dice che il suo stipendio non appare alla porta del Milan e che la concorrenza estera, con il Barcellona in testa, non lasciano molte possibilità.

Un Milan senza Champions League è poi molto meno attrattivo. Certo che il tradimento sarebbe davvero clamoroso e proprio lo sgarbo ai cugini sta spingendo alcuni tifosi a fare questi strani pensieri. Pensieri che sono anche dei sostenitori della Juve, come possiamo vedere. E quelli nerazzurri? Pensano che l’addio di Dumfries sia davvero certo