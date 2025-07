Incontro con l’agente: clamorosa destinazione per Balotelli

Al Genoa è andata male, ora l’ex Inter e Milan è alla ricerca di una nuova squadra per rilanciarsi: ecco le ultime news.

Mario Balotelli aveva grande voglia di tornare a giocare in Serie A, convinto di poter dimostrare di essere ancora all’altezza di un campionato come quello italiano. Dopo aver chiuso la seconda esperienza con l’Adana Demirspor in Turchia, è rimasto per un po’ di mesi senza squadra e verso fine ottobre ha avuto l’occasione che tanto voleva.

Ha firmato un contratto fino a fine stagione con il Genoa, però le cose non sono andate come sperava. Ha messo insieme solo 6 presenze, per un totale di miseri 56 minuti in campo. Nessun gol, nessun assist. Un’avventura da dimenticare per l’attaccante classe 1994, che alla fine se l’è presa sia con l’allenatore Patrick Vieira sia con la dirigenza rossoblu.

Ex Milan, dove andrà a giocare Mario Balotelli?

Adesso Balotelli è svincolato e sta valutando le opzioni per il suo futuro. Improbabile rivederlo ancora in Serie A, anche se non gli dispiacerebbe trovare una buona sistemazione in Italia.

Secondo quanto rivelato da Libero, un club che si è fatto avanti concretamente è il Murcia, terza divisione spagnola. Il presidente Felipe Moreno ha già avuto un incontro con l’entourage di Balotelli, precisamente a Madrid. Al momento, è difficile dire se questo trasferimento si possa davvero realizzare.

La cosa che appare certa è che all’attaccante non interessano mete extra-europee. Nonostante qualche richiesta da Arabia Saudita e Brasile, tutte respinte, la sua preferenza è per restare in Europa. In Italia sarebbe ancora meglio.

Balotelli non ha fretta, attende e valuta ogni opportunità gradita. È nella fase finale della sua carriera e nelle prossime settimane deciderà cosa fare. Gli anni migliori sono passati, però ha ancora voglia di giocare e di fare gol. Spera di trovare una squadra che gli dia spazio e gli permetta di divertirsi. Il Genoa è una sfida persa per tanti motivi, ma ha voglia di riscatto.

Se non dovesse trovare una sistemazione in Serie A, potrebbe accontentarsi della Serie B. Sono trapelati i nomi di club come Bari, Empoli e Venezia. Altrimenti, considererà campionati stranieri. Se l’era cavata abbastanza bene in Turchia, anche se tale destinazione è abbastanza distante dall’Italia. Da ricordare che Balotelli padre di due figli: Pia, avuta con Raffaella Fico, e Lion, nato dalla relazione con Clelia Carleen.