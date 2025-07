Inizia l’era Allegri, l’orario ufficiale della conferenza stampa di presentazione

Inizia l’era Allegri, nuovo allenatore del Milan: in questi minuti è stato reso noto l’orario ufficiale della conferenza stampa

L’era Massimiliano Allegri sta per iniziare. Manca sempre meno all’inizio del ritiro della nuova stagione: è arrivato il tempo di ricominciare da zero dopo il totale fallimento del progetto targato Giorgio Furlani, arrivato al culmine a giugno scorso con l’ottavo posto in classifica e la mancata qualificazione alle coppe europee. Da giugno è iniziato un nuovo corso con l’arrivo di un direttore sportivo, figura che mancava dall’addio di Frederic Massara due anni fa: si riparte quindi da Igli Tare, che ha voluto fortemente Allegri per la panchina ed è riuscito a prenderlo grazie ad un blitz a Lugano.

Nel giro di poche ore, l’ex dirigente della Lazio lo ha convinto ad accettare. E ci mancherebbe, considerato che per lui allenare il Milan è un grande regalo dopo gli ultimi disastrosi tre anni alla Juventus. Lunedì la squadra si ritroverà quindi a Milanello per iniziare questo nuovo ciclo, senza Reijnders né Theo Hernandez: il primo è già andato al Manchester City, il secondo è prossimo ad accordarsi con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

La conferenza stampa di presentazione di Allegri e primo allenamento

Il programma dell’inizio del ritiro del Milan è stato definito nelle ultime ore: Allegri aprirà le danze con la conferenza stampa di presentazione fissata per lunedì alle ore 13:00 a Casa Milan, come accaduto con Paulo Fonseca un anno fa. La sede è la location principale per la presentazione dei nuovi allenatori, dopodiché nel pomeriggio ci sarà anche il primo allenamento dell’anno con un gruppo di giocatori ristretto (ma nemmeno troppo).

Il Milan si allenerà per la prima volta lunedì alle ore 18:00 sul campo esterno di Milanello, questo significa che la seduta sarà visibile anche ai tifosi. Non è prevista la presenza della Curva Sud e, a meno di sorprese, non dovrebbe esserci una presenza massiccia di sostenitori: inevitabile, dopo quanto accaduto la scorsa stagione e dopo un mese di giugno in cui la squadra ha perso pezzi molto importanti. Lunedì sarà a Milanello per la prima volta anche Samuele Ricci, arrivato in queste ore a Milano: sta svolgendo in questi minuti le visite mediche e sarà quindi pronto per mettersi subito a disposizione. L’altro acquisto è Luka Modric, che arriverà nel capoluogo lombardo soltanto dopo a fine mese dopo le meritate vacanze post Mondiale per Club (il Real Madrid si è qualificato ai quarti di finale dopo aver eliminato la Juventus agli ottavi).