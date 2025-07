Jashari al Milan: la fiducia è massima, sarà in ritiro

Le ultimissime sul futuro del centrocampista svizzero del Club Brugge, che continua ad essere nel mirino del Milan: l’affare può chiudersi a breve

Ardon Jashari al Milan in pochi giorni. E’ questo l’obiettivo di Igli Tare e di tutto il gruppo di lavoro, che stanno lavorando per rendere più forte il Diavolo, che sarà allenatore da Massimiliano Allegri. Oggi è la giornata di Samuele Ricci, che ha trovato l’accordo con i rossoneri la settimana scorsa.

Contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione e 25 milioni di euro (23 milioni di base fissa più 2 milioni di bonus) al Torino. Tutto fatto, sta svolgendo le visite mediche che lo porteranno ad essere un nuovo giocatore amore del Milan, come lo sarà presto anche Luka Modric.

L’accordo è arrivato prima, ma le visite mediche ci saranno solamente dopo il Mondiale per Club, che sta disputando con il Real Madrid. Ora tutte le attenzioni sono poste su Ardon Jashari.

Igli Tare stravede per il centrocampista svizzero e sta facendo davvero di tutto per portarlo a Milano. Si è spinto oltre, con una proposta indecente per i parametri del Milan. L’ultima offerta per il Club Brugge ha infatti superato quota 35 milioni di euro, con i bonus.

Milan-Jashari, un ultimo sforzo per la fumata bianca: il punto della situazione

Tra gli agenti del giocatore filtra grande ottimismo, c’è quasi la convinzione che l’affare è destinato a chiudersi positivamente, nonostante le resistenze del club belga, storicamente un vero osso duro. La proposta del Milan, però, non è stata ancora accettata. Tanto che – come scrivono in Belgio diversi colleghi – Jashari è stato convocato per iniziare il ritiro con il Club Brugge nella giornata di sabato 5 luglio.

Il calciatore spera di poter evitare di presentarsi. Il desiderio è che l’affare si concluda, ma potrebbe servire un ultimo sforzo: il Club Brugge, infatti, difficilmente non darà il via libera ad una proposta da 35 milioni di euro di base fissa.

Sono dunque giorni davvero roventi per il futuro di Jashari, con il Milan che sta facendo di tutto per farlo vestire di rossonero. Si attendono novità per capire se servirà cambiare obiettivo o se lo svizzero diventerà il terzo colpo dell’era Igli Tare. Massimiliano Allegri ci spera fortemente.