Jovic non perde tempo e firma: super colpo a zero in attacco

L’attaccante serbo è pronto per una nuova avventura professionale: ecco dove dovrebbe continuare la sua carriera.

Luka Jovic ha lasciato il Milan dopo che non gli è stato rinnovato il contratto in scadenza a fine giugno. Il club rossonero aveva un’opzione esercitabile per prolungare l’accordo di un altro anno, però non lo ha fatto.

L’attaccante serbo è libero di firmare per qualsiasi altra squadra, trasferendosi a parametro zero. Anche se non è reduce da una grande stagione (4 gol in 17 presenze), le richieste non mancano. Assieme al suo agente Fali Ramadani ha valutato ogni opzione in queste settimane. La sensazione è che a breve ci possa essere una decisione definitiva sul suo futuro.

Ex Milan, Jovic vicino al trasferimento? Le ultime news

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Jovic dovrebbe continuare la sua carriera in Messico. Sembra che l’offerta formulata dal Cruz Azul lo abbia convinto a provare un’esperienza nella Liga MX.

ESPN ha rivelato che il club messicano è vicino ad assicurarsi la firma dell’attaccante serbo. C’è un accordo di massima tra le parti. Pronto un contratto di due anni da circa 5 milioni di dollari annui. L’obiettivo è finalizzare l’operazione entro la fine di questa settimana, così da assicurarsi un rinforzo importante in attacco ed evitare che spunti qualche concorrente con un’offerta alettante.

Anche se con Jovic sembra ormai fatta, il Cruz Azul deve comunque liberare spazio in squadra per poterlo tesserare. Al momento, ha tutti gli slot occupati per quanto riguarda i posti per calciatori non messicani. Gli indiziati alla cessione sono Gabriel Fernández e Giorgos Giakoumakis. Il primo potrebbe tornare in Uruguay, dove è il Penarol ad essere interessato, mentre il secondo ha alcune richieste dalla Major League Soccer (ha già giocato nell’Atlanta United).

Il Cruz Azul è una delle squadre più forti della Liga MX e vuole attrezzarsi per vincere il titolo. L’allenatore è l’argentino Nicolás Larcamón, 40enne reduce da un’esperienza di sei mesi sulla panchina del Necaxa. Prima aveva allenato anche il Cruzeiro, il Leon, Puebla, Curicó Unido, Huachipato, Antofagasta e Dep. Anzoátegui.

Nel Cruz Azul gioca anche una vecchia conoscenza del Milan, Luka Romero. L’argentino si era trasferito a Città del Messico nel corso della scorsa sessione invernale del calciomercato, dopo mesi anonimi in prestito all’Alaves, in Spagna. Lui e Jovic si sono incrociati a Milano. Hanno anche lo stesso agente, Fali Ramadani.