L’addio è dietro l’angolo: Allegri ne perde un altro

Il Milan sarà il primo club della Serie A a cominciare la preparazione pre campionato. Gli addii non sono finiti per i rossoneri

E’ arrivato l’ufficialità del primo acquisto per il Milan. Samuele Ricci è ufficialmente un nuovo calciatore rossonero. L’ex centrocampista del Torino ha firmato il contratto che lo legherà al suo nuovo club fino al 2029. Indosserà la maglia numero 4 e sarà a disposizione di Allegri già per l’inizio della preparazione pre campionato, fissato a lunedì 7 luglio.

In occasione del raduno a Milanello, il nuovo allenatore rossonero avrà tutti a disposizione ad esclusione di Santiago Gimenez e Luka Modric, impegnati rispettivamente alla Gold Cup e al Mondiale per Club, e di Theo Hernandez che è in attesa dell’accordo definitivo tra Milan e Al Hilal per il trasferimento nel club arabo che gli garantirà 20 milioni circa di ingaggio annuo.

Hernandez si aggiungerà a Reijnders nell’elenco dei ceduti, destinato ad arricchirsi ulteriormente nei prossimi giorni. E’ già fuori dalla scelte di Allegri, Yacine Adli. Tornato dal prestito alla Fiorentina, il centrocampista algerino si aggregherà al Milan Futuro in attesa di una nuova cessione. Stesso destino per Ismael Bennacer e altri due calciatori rientrati per il mancato riscatto dai rispettivi prestiti.

Milan, l’addio è già deciso: ecco chi lascerà i rossoneri

Genoa e Cremonese sono sulle tracce di Tommaso Pobega per il quale non è escluso un nuovo tentativo del Bologna che potrebbe richiedere al Milan un altro prestito. Sirene turche per Noah Okafor che è stato richiesto a titolo temporaneo sia dal Besiktas che dal Fenerbahce, formula che non soddisfa i rossoneri che puntano a una cessione definitiva per l’attaccante svizzero che, sia con Pioli che con Fonseca/Conceicao, non è mai stato una prima scelta.

Ancora in bilico il doppio affare con il Como per le cessioni di Alvaro Morata e Malick Thiaw. Un doppio affare dal quale il Milan spera di ricavare circa 40 milioni. Tutto bloccato al momento. Manca l’accordo tra i rossoneri e il Galatasaray per l’interruzione del prestito mentre Thiaw non è ancora convinto sulla nuova destinazione nonostante l’ingaggio da 4 milioni di euro.

Finita qui ? No. Non dovrebbe essere a disposizioni di Allegri anche Emerson Royal. Fuori per tutta la seconda parte di stagione dopo il grave infortunio al polpaccio nel match di Champions con il Girona che ne ha precluso la cessione già impostata al Galatasaray, l’esterno brasiliano stavolta lascerà i rossoneri. Si è scritto di un possibile ritorno al Betis Siviglia con il quale ci sono stati già contatti, confermati dall’incontro tra il suo procuratore e la dirigenza andalusa.

La cessione di Emerson si aggiungerebbe agli addii di Walker e Florenzi. Di fatto, la fascia destra del Milan sarebbe totalmente sguarnita, a meno di un arretramento di Jimenez o Saelemaekers. Possibili almeno due acquisti con Guéla Doué dello Strasburgo e Martim Fernandes del Porto tra gli obiettivi già sondati da Tare.