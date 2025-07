Non rientra nei piani, il Milan lo cede in Serie B: destinazione a sorpresa

Sono giorni di saluti in casa Milan con il club che, tramite i social, ha detto addio a diversi calciatori che hanno visto scadere i propri contratti con il club o finire i prestiti e tornare così alle proprie squadre di appartenenza.

Di contro, però, c’è da registrare anche il ritorno di diversi calciatori che erano partiti in prestito o durante la scorsa estate o durante lo scorso inverno. Tra questi c’è un calciatore che potrebbe presto andare di nuovo via da Milanello.

La stagione appena conclusa non è stata di certo soddisfacente per il Milan che ha dovuto registrare pessimi risultati dal punto di vista sportivo (vittoria della Supercoppa italiana a parte) ed ora deve fare i conti anche con i problemi dal punto di vista economico. A parte Pierre Kalulu, riscattato dalla Juventus e passato in bianconero per una cifra totale intorno ai 20 milioni di euro, il Milan ha visto rientrare alla base tutti i calciatori passati in prestito tra la scorsa estate ed il calciomercato invernale. Per uno di questi, però, potrebbe presto arrivare la cessione in prestito in Serie B.

Il Milan prepara la cessione in Serie B: è appena tornato in rossonero

Il Bari, stando a quanto affermato da Seriebnews.com, sarebbe a caccia di un nuovo portiere titolare per la prossima stagione, starebbe valutando anche il profilo di Devis Vasquez per la propria porta con il colombiano che potrebbe trasferirsi in Puglia accettando di scendere in Serie B.

Reduce da una stagione vissuta con la maglia dell’Empoli ricca di alti e bassi a livello personale e conclusa con la retrocessione della squadra toscana, Devis Vasquez non è stato riscattato dalla squadra empolese che aveva la possibilità di tenere il giocatore per una somma di poco inferiore al milione di euro. Una scelta che l’Empoli ha preso anche per quello che riguarda un altro rossonero, Lorenzo Colombo, che poteva essere trattenuto versando nelle casse del Milan circa 7 milioni di euro.

Devis Vasquez potrebbe accettare il trasferimento nell’ambizioso Bari in prestito con diritto di riscatto con i galletti che potrebbero aggiungere un obbligo nel caso in cui dovessero riuscire a centrare la promozione in Serie A durante la prossima stagione. Resta da capire se il club di Luigi De Laurentiis sia in grado di sostenere l’ingaggio che il portiere colombiano percepisce al Milan con il quale ha un contratto fino al giugno del 2026.

Chiaro che, se dovesse esserci il trasferimento in prestito il Milan dovrebbe prolungare il contratto al proprio portiere almeno fino al giugno del 2027. Una mossa che permetterebbe ai rossoneri di andare a sfoltire una rosa decisamente troppo ampia per Massimiliano Allegri considerato il fatto che il Milan non parteciperà alle prossime coppe europee.