20 milioni e affare fatto: saltato il colpo in casa Milan

Un calciatore finito nel mirino di Tare non dovrebbe vestire la maglia rossonera: sembra che il suo futuro sarà in Inghilterra.

Uno degli obiettivi del Milan in questo calciomercato estivo è l’ingaggio di un nuovo terzino sinistro. Vista la partenza ormai certa di Theo Hernandez, che si trasferirà in Arabia Saudita all’Al Hilal, è fondamentale comprare un buon sostituto.

A Massimiliano Allegri serve un titolare affidabile e Igli Tare sta lavorando per accontentarlo. In queste settimane sono trapelati diversi nomi, però non è ancora chiaro su quale giocatore si punterà. In questo momento il direttore sportivo rossonero è impegnato su tanti tavoli tra entrate e uscite, sono giorni caldissimi per cercare di finalizzare alcune operazioni. È appena stato ufficializzato l’acquisto del centrocampista Samuele Ricci dal Torino, però ovviamente c’è ancora tanto da fare per migliorare la squadra.

Mercato Milan, sfuma un terzino sinistro: va in Premier League

Tra i terzini sinistri accostati al Milan c’è Maxim De Cuyper, belga classe 2000 in forza al Club Bruges. È la stessa società con la quale i rossoneri stanno trattando l’acquisto di Ardon Jashari, centrocampista svizzero per il quale sono stati offerti 35-37 milioni di euro, bonus compresi.

Salvo colpi di scena, De Cuyper proseguirà la sua carriera in Premier League. Stando a quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, il giocatore avrebbe preso un volo per l’Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmare per il Brighton. I 20 milioni di euro più bonus offerti dalla dirigenza inglese hanno convinto il Club Bruges a vendere il proprio terzino sinistro.

Oltre al Milan, anche la Roma e la Juventus erano state squadre italiane accostate al calciatore. Il Brighton ha avuto la meglio e cercherà di valorizzarlo ulteriormente, magari vendendolo a un prezzo molto più alto tra uno o due anni. Recentemente i Seagulls hanno ceduto a titolo definitivo Joao Pedro al Chelsea per circa 70 milioni di euro, bonus inclusi. Nel 2023 lo avevano comprato dal Watford per circa la metà.

De Cuyper è reduce da una buonissima stagione e, nonostante la corte di importanti squadre della Serie A, ha deciso di fare un passaggio intermedio in un club di metà classifica della Premier League. Un tipo di scelta che gli può permettere di giocare e crescere senza eccessive pressioni. Quando verrà il momento, il Brighton non gli impedirà di approdare in una big inglese o estera.