A 15 milioni si chiude, il Milan è pronto a cederlo

Il club rossonero attende la giusta offerta per vendere uno degli esuberi sui quali Allegri non intende puntare.

Ci sono tante operazioni in uscita di cui Igli Tare deve occuparsi. Troppi giocatori sotto contratto non rientrano nel progetto Milan 2025/2026 ed è necessario fare “piazza pulita” per dare a Massimiliano Allegri una squadra che sia più in linea possibile con le sue esigenze.

Tra coloro che sono rientrati dai prestiti sono quasi tutti cedibili. L’unico che sembra destinato a rimanere è Alexis Saelemaekers, reduce da una buona stagione alla Roma. I vari Ismael Bennacer, Yacine Adli, Lorenzo Colombo, Devis Vasquez, Tommaso Pobega, Noah Okafor e Marko Lazetic sono tutti sul mercato. Si attendono le giuste offerte per venderli a titolo definitivo.

Milan addio, non ha convinto: destinazione incerta

Tra i giocatori che hanno fatto parte del Milan 2024/2025 uno che certamente verrà ceduto è Samuel Chukwueze. Il club aveva provato a cederlo già nella scorsa sessione invernale del calciomercato, ma per mancanza di tempi tecnici il trasferimento al Fulham saltò. Un peccato, sarebbe stato interessante vedere il nazionale nigeriano in Premier League, magari avrebbe avuto più spazio e sarebbe riuscito a rilanciarsi.

Non è escluso che il Fulham o qualche altra squadra inglese si faccia avanti nelle prossime settimane. Si è parlato anche di sondaggi dalla Liga e dalla Super Lig per l’ex Villarreal, che in Italia qualcuno ha accostato pure a Bologna e Torino.

A gennaio il Milan lo valutava 25 milioni di euro, oggi forse è difficile immaginare un’offerta di questo tipo. Potrebbero bastare 20 milioni per la sua cessione. Ipotizzabile che possano arrivare delle proposte da almeno 15 milioni più bonus, vedremo se la società rossonera le prenderà in considerazione. Facile anche che qualcuno chieda il nigeriano in prestito con diritto di riscatto oppure con obbligo condizionato.

Un ostacolo al trasferimento potrebbe essere rappresentato dal suo stipendio, dato che a Milano percepisce 3,5-4 milioni di euro netti annui. Per facilitare la sua partenza dovrebbe abbassare un po’ le proprie pretese economiche. Al momento, non risultano esserci offerte, ma Tare spera che entro metà luglio si possa muovere qualcosa concretamente.

Vero che Chukwueze non ha impressionato nel suo biennio al Milan, però è un esterno offensivo che in altre realtà può fare bene. Forse la Liga, campionato con più spazi, era più adatta alle sue caratteristiche. Il ritorno in Spagna potrebbe essere la soluzione migliore per rilanciare la sua carriera.