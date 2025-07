Boom Galliani: “Ho un amore per Lautaro”, tifosi del Milan increduli

Gianluca Galliani ha fatto una rivelazione su Lautaro Martinez, capitano dell’Inter: ecco le sue parole.

Lautaro Martinez ha creato un caso all’Inter quando ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni al termine della partita del Mondiale per Club persa contro la Fluminense. Il capitano nerazzurro è stato chiaro ai microfoni di DAZN: “Qua bisogna voler rimanere. Stiamo lottando per obiettivi e il messaggio è chiaro: chi vuole restare resta, chi non vuole rimanere può andare via, arrivederci. Ho visto cose che non mi sono piaciute“.

Come leader della squadra ha sentito di dover fare quel tipo di sfogo, avendo notato qualcosa di poco gradito a suo avviso. Non ha fatto nomi di compagni di squadra, anche se poi il presidente Beppe Marotta ha dichiarato che le parole erano rivolte ad Hakan Calhanoglu, però assente per infortunio. L’ex Milan vuole andarsene e spera di andare al Galatasaray, ma c’erano altri calciatori nel mirino dell’attaccante argentino.

Galliani e la passione per Lautaro Martinez

Anche se in passato è stato accostato a qualche top club europeo e ci sono state delle offerte, oggi Lautaro Martinez è un pilastro dell’Inter e rimarrà alla corte del nuovo allenatore Christian Chivu. Sarà sicuramente interessante vedere quali mosse farà la dirigenza nerazzurra, perché dopo gli anni con Simone Inzaghi la sensazione è che sia necessario cambiare un po’ di calciatori dentro la squadra. Un ciclo si è concluso e qualcuno è arrivato al capolinea.

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ha parlato a calciomercato.it del centravanti argentino facendo qualche rivelazione: “Ho una passione per Lautaro. È un leader e, nonostante sia dell’Inter, mi piace tanto. Avevo un amore simile per Pippo Inzaghi. Andavo a giocare a calcio con la maglia della Juve di Inzaghi e mi prendevano per pazzo“.

Anche se non sono mancate delle critiche nei confronti all’indirizzo di El Toro, soprattutto per non aver saputo incidere in qualche big match, rimane comunque un attaccante di ottimo valore. È molto legato all’Inter e il suo sfogo dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club testimonia quanto ci tiene, anche se è normale che rilasciare determinate dichiarazioni pubblicamente possa creare un polverone dentro lo spogliatoio. Vedremo se ci saranno ripercussioni. Chivu e i dirigenti dovranno essere bravi a gestire tutto. La fortuna è che adesso c’è un periodo di vacanza, quindi i giocatori possono staccare dalle pressioni e dalle tensioni.