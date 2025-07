Colpo Milan ma è subito ko: il verdetto è devastante

Igli Tare è sempre al lavoro in queste ore per cercare di arrivare al raggiungimento degli obiettivi di mercato concordati con Massimiliano Allegri.

Il Milan appare sempre più vicino a diversi calciatori che potrebbero andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico livornese in vista della prossima stagione.

Una delle squadre maggiormente attive in questa sessione di calciomercato è il Milan. Tra partenze ed acquisti in casa rossonera ogni giorno c’è un aggiornamento con Igli Tare deciso a mettere a disposizione di Allegri una squadra competitiva, dopo un’annata che ha fatto soffrire e non poco i tifosi del Milan. In queste ultime ore sono piovute pesanti critiche nei confronti di uno dei giocatori che il direttore sportivo albanese sta cercando di portare con forza nella rosa del Milan in vista della prossima stagione.

Il colpo sta per chiudersi, ma non giungono buone notizie per il Milan

Ardon Jashari è uno degli obiettivi principali del Milan con il club che è fiducioso di riuscire a chiudere l’affare nonostante le resistenze del club belga per il proprio gioiello classe 2002. Fabio Ravezzani, attraverso un post su X, ha criticato la volontà del Milan di arrivare al giovane svizzero, definito dal giornalista ancora troppo poco esperto.

“Il Milan arriva a 35 mln per Jashari. Faccio una domanda non polemica: cos’ha di tanto speciale questo mediano che ha fatto una stagione da titolare nel Lucerna e una nel non impegnativo campionato belga? Davvero vale tanto? Chiedo davvero per sapere agli esperti qui”. Un commento mirato a porre domande sulle reali qualità di quello che, a livello economico, potrebbe essere il colpo più importante del Milan in questa sessione di mercato estiva.

Quello che è certo è che Jashari fa gola a diverse squadre e non solo al Milan. Il Borussia Dortmund, vista l’insistenza del Milan per il mediano svizzero ha provato ad accelerare in maniera decisa per il giovane con Jashari che però appare desideroso di vestire solo la maglia rossonera. In Premier League sono molti i club che stanno osservando la situazione, pronti a fare un tentativo nel caso in cui dovesse saltare la trattativa con i rossoneri.

Fatta per Modric e Ricci, il Milan vuole quindi chiudere per il terzo centrocampista da inserire nella linea mediana del campo da mettere a disposizione di Allegri. Un reparto che sarà quindi profondamente rivisto rispetto alla scorsa stagione e che può contare sulla permanenza di Fofana, spesso risultato tra i migliori durante l’annata passata.