Dal Milan al Sassuolo, maxi operazione: 3 calciatori cambiano maglia

La neopromossa ha messo nel mirino tre giocatori rossoneri: potrebbe esserci una trattativa nei prossimi giorni.

Igli Tare ha tante operazioni in uscita da dover fare, soprattutto perché quasi tutti i calciatori che erano stati ceduti in prestito sono rientrati alla base. Solamente Pierre Kalulu è stato riscattato, gli altri non hanno avuto lo stesso destino. Ora il Milan deve trovargli una nuova sistemazione.

Massimiliano Allegri ha già fatto presente quali sono i giocatori sui quali intende puntare e quelli che invece vanno ceduti. Tra coloro che erano stati prestati l’unico sicuro di rimanere è Alexis Saelemaekers, reduce da un’ottima stagione con la maglia della Roma. Il club giallorosso aveva provato a trattare l’acquisto dell’esterno belga, però l’offerta è stata considerata troppo bassa dal Diavolo, che chiedeva non meno di 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, tris di cessioni al Sassuolo? Le ultime news

Tra i calciatori rientrati a Milano ci sono Yacine Adli, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo. Il francese non è stato riscattato dalla Fiorentina per i 10,5 milioni di euro pattuiti, mentre il Bologna non ha voluto spenderne 12 per il centrocampista triestino e l’Empoli 7 per l’attaccante nato Vimercate. Essendo retrocesso in Serie B, comprensibile che il club toscano abbia fatto questo tipo di scelta.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, il Sassuolo sarebbe interessato proprio ad Adli, Pobega e Colombo. Non c’è ancora una trattativa, però non è escluso che la società emiliana possa farsi avanti nei prossimi giorni. Sono tre giocatori che indubbiamente farebbero comodo a Fabio Grosso, soprattutto i due centrocampisti.

Adli ha ricevuto un’offerta dallo Spartak Mosca, ma non sembra interessato a un trasferimento in Russia. Il suo contratto con il Milan scade a giugno 2026, dunque il prezzo del suo cartellino non è altissimo. Potrebbero bastare 7-8 milioni di euro per assicurarselo. Invece, Pobega cha una valutazione sui 10 milioni di euro. Per quanto riguarda Colombo, il club rossonero chiede 6-7 milioni di euro.

Difficile immaginare che possano andare tutti al Sassuolo, però almeno uno o due di loro potrebbero indossare la maglia neroverde. Non rimane che attendere una eventuale mossa dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali e del direttore sportivo Francesco Palmieri.