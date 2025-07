L’annuncio non lascia dubbi, svolta sul futuro di Calabria

Quale sarà la prossima squadra dell’ex capitato nel Milan? Ecco le ultime notizie che trapelano.

Nei giorni scorsi il Bologna ha annunciato l’addio di Davide Calabria, che quindi non ha trovato un accordo per continuare la sua esperienza in maglia rossoblu. Arrivato a gennaio in prestito dal Milan, il terzino classe 1996 ha messo assieme 13 presenze con la squadra allenata da Vincenzo Italiano.

Il suo rendimento era stato complessivamente positivo e sembrava ci fossero chance di raggiungere l’intesa per un nuovo contratto, però così non è stato. Nonostante le parti ne abbiano parlato, non c’è stato modo di accordarsi. Il giocatore bresciano proseguirà la sua carriera con altri colori. Ma quali?

Ex Milan, quale futuro per Davide Calabria?

In questo momento non è chiaro dove andrà a giocare Calabria. Stanno trapelando tante indiscrezioni, ma ad oggi il terzino non sembra essere vicino al trasferimento in una nuova squadra. Probabilmente preferisce aspettare e valutare bene le opzioni, magari non è ancora arrivata l’offerta giusta sul piano economico e progettuale.

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sulla situazione del calciatore: “Il Bologna nelle scorse settimane gli ha proposto un contratto sul quale evidentemente non è stato trovato l’accordo economico. Si è parlato dell’interessamento di alcuni club turchi così come della Fiorentina, dove Calabria ritroverebbe Pioli”.

Anche se oggi Calabria non ha una destinazione certa, le richieste non mancano. La preferenza sembra essere la permanenza in Serie A, dove farebbe comodo a diverse squadre. La Fiorentina allenata da Stefano Pioli, suo tecnico già al Milan, potrebbe essere una buona soluzione. Da dire che il titolare della squadra viola a destra è Dodò, reduce da una buona stagione. Se il brasiliano non dovesse partire, per Calabria sarebbe un concorrente difficile da fronteggiare. Rischierebbe di partire da riserva.

Il terzino bresciano ha anche altre possibilità e rifletterà bene sulla scelta migliore per il prosieguo della sua carriera. Qualcuno lo ha persino accostato all’Inter, che potrebbe perdere Denzel Dumfries e ingaggiare un nuovo laterale destro. Sarebbe davvero strano se l’ex capitano del Milan firmasse per i nerazzurri. Non rimane che attendere per capire il destino di Calabria. La You First, agenzia che ne cura gli interessi, è al lavoro.