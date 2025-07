Milan, pronti 15 milioni: ecco il nuovo terzino destro

Allegri ha bisogno di un nuovo titolare a destra, Di Marzio svela il nome di un obiettivo della società rossonera.

Il Milan deve fare tanti cambiamenti rispetto alla scorsa stagione negativa. Tra le novità ci sarà certamente l’ingaggio di un nuovo terzino destro.

Davide Calabria e Alessandro Florenzi se ne sono andati alla scadenza del contratto e c’è l’obiettivo di vendere Emerson Royal. Potrebbe partire anche Filippo Terracciano, mentre Alex Jimenez è destinato a rimanere. Igli Tare è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo titolare sulla fascia destra.

Milan, nuovo terzino dalla Spagna: ecco chi è

In queste settimane si sono fatti più nomi e non è ancora chiaro chi ci sia in testa alla lista di Tare e Allegri. Lo dovremmo capire nei prossimi giorni.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, al Milan piace molto Marc Pubill. Lo spagnolo classe 2003 milita nell’Almeria e viene valutato circa 15 milioni di euro. Anche il Barcellona lo ha messo nel mirino e valuta la possibilità di cederlo in prestito al Real Betis per un anno con lo scopo di farlo giocare con continuità.

Pubill è nel giro della nazionale spagnola Under 21, è un terzino molto promettente e il Milan sta valutando di farsi avanti concretamente. Ha un prezzo non eccessivo e potrebbe essere la scelta di Tare per la fascia destra. Sarà interessante vedere se effettivamente la scelta ricadrà su di lui oppure se il club rossonero sorprenderà con un altro nome.

Intanto è importante riuscire a piazzare Emerson Royal, arrivato un anno fa per circa 15 milioni di euro dal Tottenham. Il Milan vorrebbe incassare 12-13 milioni dalla sua cessione, però è anche aperto a valutare la cessione in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Ci sono stati contatti con il Real Betis, squadra nella quale il brasiliano ha già militato in passato. Da non escludere richieste dalla Turchia e della Premier League, già arrivate a gennaio. Il suo agente è al lavoro per trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti.