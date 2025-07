Pedina di scambio, il Milan è pronto a cedere il giovane gioiello

Le idee di Allegri e Tare convergono sull’investimento da fare in difesa: Giovanni Leoni del Parma. Ecco le mosse rossonere per accaparrarselo…

Si riparte dalla difesa. O, per meglio dire, si riparte dal sistemare la difesa. Quarantatré gol subiti nell’arco di un campionato sono decisamente troppi, nonché la principale causa delle disgrazie milaniste nella stagione 2024-2025. La retroguardia necessita di un robusto restyling ed in tal senso è provvidenziale essersi affidati alla meticolosità di mister Massimiliano Allegri.

Chi sia il profilo individuato per questa rifondazione non è certo un segreto. Si tratta di Giovanni Leoni del Parma. Il diciottenne romano ha debuttato in A nella scorsa stagione, con i ducali che lo hanno prelevato dalla Sampdoria per una cifra attorno agli otto milioni di euro (bonus compresi) ed ora il suo valore è lievitato.

Leoni è dotato di un fisico imponente che comunque non ne limita la velocità sullo scatto breve, ragion per cui è affidabile sia nella marcatura a uomo che nell’arginare l’avversario lanciato in corsa. Ma ciò che più di ogni altra cosa ha destato stupore è l’innata autorevolezza con cui gioca: malgrado la giovane età, Leoni in campo si destreggia come un veterano.

Allegri punta Leoni, il Milan predispone la contropartita

Leoni è quindi l’ipotetico pilastro attorno al quale impostare l’intera fase difensiva del Milan di qui nelle stagioni a venire. Ha già ricevuto in tal senso la benedizione di Allegri, che sui difensori ci ha sempre visto lungo, ora sta a Igli Tare trovare l’intesa economica con la società emiliana per ottenerne il cartellino.

La novità di questi giorni è il possibile inserimento di Mattia Liberali nella trattativa. Il fantasista classe 2007 rientra nella lista dei convocati per il ritiro estivo stilata da Allegri. Tuttavia il suo contratto scadrà alla fine della prossima stagione ed ancora non c’è intesa con il suo entourage per il prolungamento.

In virtù di ciò, l’idea di Tare è quella di tramutare un potenziale problema in una pratica soluzione. Dato che Liberali è seguito dal Parma, l’intento è quello di utilizzare il suo cartellino come contropartita nell’operazione per aggiudicarsi Leoni, ottenendo uno sconto sull’importo totale pari al di questo gioiello.

È premura di Tare far sì che tutti i tasselli si incastrino il prima possibile. Su Leoni infatti non vi è solo il Milan, ma anche l’Inter dato che il nuovo tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, proviene proprio dal Parma dove era solito impiegare Leoni in pianta stabile. Liberali potrebbe divenire quindi la chiave per districare questa situazione.