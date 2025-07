Rinnovo a sorpresa e il Milan ora trema: pronto l’assalto a Leao

Stamattina è arrivato a sorpresa l’annuncio ufficiale sul rinnovo e ora il Milan trema, Leao nel mirino

Le idee del Milan sul futuro di Rafael Leao sono da sempre molto chiare: la volontà è quella di tenerlo, come ribadito anche da Tare nella conferenza stampa in differita della scorsa settimana. Ma poi subentra la politica della proprietà: alle giuste cifre, tutti possono essere ceduti. Reijnders è già andato al Manchester City per una somma totale di 75 milioni fra parte fissa più bonus, Theo Hernandez si sta accasando all’Al-Hilal e Thiaw è stato ceduto al Como per 25 milioni (trattativa bloccata perché il giocatore non è convinto). A questi non si è aggiunto Maignan, nonostante il tentativo del Chelsea ad inizio giugno: non si è arrivati ad un accordo fra i club. E Leao?

Nelle scorse settimane si è parlato molto di un forte interesse del Bayern Monaco per lui, che però non ha mai fatto una vera e propria offerta. Inoltre, in casa bavarese c’è sempre stato un tetto massimo di spesa per il portoghese molto lontano dalle valutazioni del Milan. A meno di sorprese, Leao resterà, ma occhio agli ultimi sorprendenti sviluppi in Spagna.

Il rinnovo cambia il mercato: ora Leao è di nuovo nel mirino

Uno dei club interessati da sempre a Leao è il Barcellona. Lo scorso anno, a fine estate, c’era stato un serio tentativo di Deco, direttore sportivo blaugrana. Il Milan non lo ha ceduto perché non c’erano tempi tecnici per definire la cessione e, soprattutto, per acquistare un sostituto all’altezza della situazione. Nel frattempo però il giocatore non è mai uscito fuori dai radar degli spagnoli.

Da tempo il Barça è alla ricerca di un esterno offensivo a sinistra e il primo obiettivo è sempre stato Nico Williams dell’Athletic Bilbao, amico di Lamine Yamal col quale ha già condiviso la vittoria dell’Europeo con la Spagna un anno fa. Il giocatore, però, a grande sorpresa, ha deciso di rinnovare il suo contratto con il club di Bilbao: l’annuncio è arrivato stamattina e ha sorpreso tutti. Non ha soltanto prolungato il contratto ma ha anche visto aumentare ad 80 milioni la sua clausola rescissoria, questo vuol dire che il passaggio al Barcellona si complica ulteriormente.

Ecco quindi che entra di nuovo in gioco Leao: perso un obiettivo, gli spagnoli potrebbero decidere di tornare con forza sul portoghese. Il Milan, come detto, non vorrebbe cederlo ma di fronte ad un’offerta importante non dirà di no: difficile pensare che qualcuno arrivi coi 175 milioni della clausola rescissoria, ma una proposta da 90 milioni potrebbe già convincere Furlani e Cardinale a dire subito sì.