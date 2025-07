Se ne va in Serie B, ha deciso di lasciare il Milan

Il Milan ha deciso di cedere un talento della squadra U23 a titolo definitivo: pronto per lui un contratto di tre anni in Serie B

Prosegue come al solito con grande lentezza il calciomercato dei rossoneri. Fino ad ora, dopo più di un mese e con una rosa quasi da rivoluzionare, Igli Tare ha chiuso soltanto due opzione: Luka Modric, preso a costo zero, e Samuele Ricci, impegnato ieri nelle visite mediche. Nel mese di giugno, la società si è concentrata molto sulle uscite: Reijnders è stato venduto al Manchester City per 55 milioni più bonus e Theo Hernandez all’Al-Hilal (non è ancora ufficiale ma lo sarà molto presto).

Il Milan ha venduto anche Malick Thiaw al Como per 25 milioni, ma il giocatore non è ancora convinto. Da qui a fine estate, ci saranno anche altre uscite: Allegri ha già fatto sapere che Adli non rientra nei piani, così come Bennacer. Da valutare, invece, Pobega. Sul mercato anche: Emerson Royal, Chukwueze e Musah. Di lavoro da fare, insomma, ce n’è tanto ma siamo a poche ore dall’inizio del raduno e la società non è nemmeno a metà. Sono previste manovre importanti anche per quanto riguarda il Milan Futuro, che giocherà l’anno prossimo il campionato di Serie D.

Addio al Milan, firma con un club di Serie B

Ci saranno un bel po’ di cambiamenti per quanto riguarda la squadra U23. Inevitabile, dopo quanto accaduto lo scorso anno. Si parte però da una conferma, quella di Massimo Oddo: l’uomo che ha sostituito Daniele Bonera, e che ha regalato speranze salvezza alla squadra, ha firmato un rinnovo per altri due anni e sarà lui quindi a guidare il gruppo verso la missione promozione in Lega Pro.

Il Milan, nell’ultima settimana, ha annunciato già degli acquisti ma ci sono anche giocatori che lasceranno la squadra per fare nuove esperienze. I rossoneri hanno ceduto il cartellino di Gabriele Alesi, classe 2004, uno dei migliori per rendimento del Milan Futuro, al Catanzaro. Un salto di categoria importante per il fantasista che l’anno prossimo giocherà quindi il campionato di Serie B con Alberto Aquilani allenatore: una piazza che ha grandi ambizioni e che nelle ultime stagioni ha fatto ottimi campionati e che sogna la Serie A. Alesi è un giocatore di grande talento che avrà modo di mettersi in mostra in un torneo che dà grandi garanzie di crescita, sia dal punto di vista tecnico che di esperienza. L’affare è ormai ai dettagli e c’è attesa solo per l’annuncio ufficiale nelle prossime ore.