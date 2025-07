Tifosi in rivolta, il bomber al Milan è bocciato: “Per fortuna sono arrivati gli arabi”

Le ultimissime notizie relative all’attaccante. C’è la concorrenza del club arabo, ma i tifosi hanno già preso la loro decisione

Le attenzioni del Milan e dei suoi dirigenti in questi giorni sono tutte puntate sul centrocampo: dopo aver messo le mani su Samuele Ricci, che nelle scorse ore è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Diavolo, si aspetta lo sbarco a Milano di Luka Modric. Allo stesso tempo si sta provando a chiudere per Jashari, il vero grande obiettivo per la mediana del Milan.

E l’attaccante? Per il centravanti occorrerà tempo, Igli Tare ha chiesto pazienza. Vuole cogliere l’occasione giusta che potrebbe presentarsi solo nella seconda metà di agosto. In questi giorni però sono stati diversi i nomi accostati ai rossoneri: da Dusan Vlahovic a Mitrovic, passando per Kean e Retegui. Proprio quest’ultimo sembra aver guadagnato terreno rispetto alla concorrenza. Il suo nome appare quello cerchiato in rosso e in queste ore è stato rilanciato da più media

Retegui al Milan, tifosi perplessi

Per fortuna sono arrivati gli arabi con i cammelli carichi di denaro… un giocatore davvero molto mediocre fuori dal contesto Atalanta, come si può notare in nazionale. Speriamo non venga mai al Milan — DNA Milanista (@dnamilanista) July 3, 2025

Ve lo buco sto Retegui — M4rk (@M4rkPhilips) July 3, 2025

“L’attaccante giusto per alzare il livello” ahahahah… per alzare il livello di mediocrità? — Roberta Sartorio ❤️🖤 (@LadyAtrebor) July 3, 2025

50 milioni per questo sarebbe la più grande disasterclass della storia del Milan. E chi se non furlani & co. potevano pensare a tale trofeo? — Milanista22 (@reverofnalim) July 3, 2025

ma che livello devi alzare con retegui bo — Francesco (@aamoref) July 3, 2025

A 40 già è un furto ma chiedono di più 🤣🤣🤣 uscito dall l’Atalanta per me non combina nulla non è un fenomeno — 🔴⚫️RossoNero🔴⚫️ (@maldiniforever3) July 3, 2025

Il nome di Mateo Retegui non convince proprio tutti e sui social è difficile trovare qualche sostenitore del Milan he spera nel suo arrivo. Anzi, in molti si augurano possa andare in Arabia Saudita. L’Al-Qadsiah, d’altronde, è stata la squadra che ha mosso passi concreti, mettendo sul piatto una proposta da oltre 40 milioni di euro. I tifosi non si fidano di chi ha fatto bene all’Atalanta: in un altro contesto molti giocatori hanno mostrato un rendimento diverso. Koopmeiners, strapagato dalla Juventus, è l’ultima dimostrazione.