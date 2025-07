Vuole farlo firmare col Milan: la “Mission impossible” di Tare

L’obiettivo di Igli Tare è davvero chiaro: ora è cambiato tutto. Il Milan potrebbe presto esultare. Il punto della situazione

Sono ore caldissime per il calciomercato del Milan. Un Milan che ha messo le mani su Samuele Ricci e si prepara ad accogliere un altro centrocampista, oltre a Luka Modric, per il quale è tutto fatto. Il nome cerchiato in rosso, non è più un segreto, è quello di Jashari.

Lo svizzero ha già detto sì al Milan, ma serve il via libera da parte del Club Brugge, che al momento non ha ancora accettato la proposta da 32 milioni di euro più bonus, messa sul piatto nelle scorse ore. Si attende fiduciosi, prima di spostarsi su altri obiettivi.

C’è da sistemare la difesa, con almeno due acquisti, il terzino destro e quello sinistro. E’ probabile, poi, che arrivi anche un centrale in sostituzione di Malick Thiaw, qualora dovesse partire. Poi, inoltre, è atteso il bomber, che dovrà affiancare Santiago Gimenez.

Il mercato in entrata, dunque, è ancora molto corposo, come d’altronde, quello in uscita. I giocatori con le valigie in mano sono tanti: da Yacine Adli a Ismael Bennacer, passando per Yunus Musah, Noah Okafor e Samu Chukwueze.

Milan, arriva la nuova firma: è tutto ribaltato per Maignan

Ma il Milan dovrà lavorare anche alla firma sul contratto di Mike Maignan. Risolto il problema Theo Hernandez, con la cessione all’Al Hilal, per una trentina di milioni di euro, c’è chiudere il prima possibile il discorso relativo al portiere.

Iniziare la stagione con un giocatore in scadenza di contratto, in un ruolo chiave come quello dell’estremo difensore non è proprio il massimo. Il Milan, dunque, è tornato a pensare di blindare il suo portiere. La trattativa è pronta a riaprirsi, con Mike Maignan che adesso è certamente più aperto al dialogo rispetto a qualche settimana fa.

Il Chelsea è ormai lontano e può esserci davvero il Milan nel futuro del portiere. Serve chiaramente una proposta importante da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Così si può ottenere il sì da parte di Maignan. Un sì che renderebbe felici proprio tutti