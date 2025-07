Accordo ad un passo, Adli è pronto a dire sì

Il giocatore francese è destinato a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Non rientra nei piani di Massimiliano Allegri

Non c’è spazio per Yacine Adli al Milan. Il centrocampista francese non è stato riscattato dalla Fiorentina nonostante un buon rendimento e così ha fatto ritorno in rossonero. Nel suo futuro, però, non ci sarà la maglia del Diavolo.

Il giocatore è stato messo alla porta, non rientrando nei piani di Massimiliano Allegri e Igli Tare. Si sta dunque cercando una sistemazione per il calciatore, che non sarà in ritiro lunedì prossimo, ma è stato convocato per quello del 14. La speranza è chiaramente quella che in questo lasso di tempo si possa trovare una sistemazione.

In realtà una squadra che si è fatta avanti mettendo sul piatto parecchi soldi c’è stata, lo Spartak Mosca. Destinazione che al momento non appare gradita a Yacine Adli, ma in Russia sono convinti che l’affare possa decollare ben presto. Nel frattempo va registrato un interessamento anche dal mondo arabo: il calciatore, infatti, è finito sia nel mirino di alcuni club del Qatar che dell’Arabia Saudita. L’Europa per Adli potrebbe dunque essere lontana, anche se esiste una possibilità che torni a giocare in Ligue 1.

Milan, non solo Adli: la lista dei partenti è lunga

In attesa dell’addio ufficiale di Theo Hernandez, che ha già trovato un accordo con l’Al Hilal di Simone Inzaghi, il Milan proverà a piazzare altri calciatori in esubero. Tra questi c’è certamente Ismael Bennacer, che potrebbe salutare la compagnia a giorni.

Anche lui non ci sarà lunedì: il Marsiglia potrebbe riprenderlo, ma il Milan non vuole concedere un nuovo prestito. Ecco che anche per lui potrebbero aprirsi le porte dell’Arabia Saudita. A chi non mancano le offerte è invece Yunus Musah, che sarà regolarmente in gruppo lunedì, ma che è destinato a partire.

Igli Tare è stato chiaro, ma serve la proposta giusta: il Milan vuole incassare sui 30 milioni di euro. La trattativa col Napoli, nonostante il forte interesse da parte di Antonio Conte, non è decollata e ora c’è la seria possibilità che il calciatore si trasferisca in Premier League. In Inghilterra è apprezzato da Nottingham Forest, West Ham, Wolves e Fulham. Si aspetta dunque una proposta concreta così come per Chukwueze che può salutare per una quindicina di milioni