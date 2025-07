Il Milan prepara il colpo grosso in attacco: tre nomi da sogno

I rossoneri preparano il grande investimento in attacco: tre nomi sul taccuino di Tare, tutti i dettagli

Il Milan prenderà un nuovo attaccante, con o senza Santiago Gimenez. L’arrivo a gennaio del messicano aveva creato grande hype fra tifosi e addetti ai lavori: la gran quantità di gol segnati in Olanda e le prospettive da grande centravanti avevano alimentato l’entusiasmo dei tifosi, subito ricambiato con un ottimo impatto del giocatore per presenze e gol. Come succede spesso ai nuovi acquisti del Milan, dopo un buon inizio, arriva quasi sempre un calo. E questo succede a causa del contesto e di una società incapace di tenere alta la concentrazione e trasmettere determinati principi e valori alla squadra.

Gimenez però ha finito la stagione comunque con un’ottima media ma, a quanto pare, non sembra convincere a pieno Allegri, che ha quindi chiesto a Tare di comprare un altro centravanti. Secondo Calciomercato.com, l’idea della società è di fare un grande colpo e quindi un altro importante investimento. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi sondaggi per Lorenzo Lucca, ma il sogno del direttore sportivo e dell’allenatore è un altro.

Il Milan sogna il colpo in attacco, tre nomi sul taccuino di Tare

Il nuovo corso del Milan è in totale controtendenza con il passato: se prima c’era totale riluttanza verso il mercato italiano, adesso c’è l’intenzione di creare un nucleo tricolore. Samuele Ricci è il primo tassello, Giovanni Leoni e Lucca potrebbero essere il secondo e il terzo: arrivare al difensore è molto difficile per costi e concorrenza, per l’attaccante margini di manovra ci sono, ma Tare e Allegri preferirebbe un colpo diverso, di maggior impatto. E i nomi sul taccuino segnati in rosso sono tre.

Darwin Nunez

Dusan Vlahovic

Mateo Retegui

Il sogno vero e proprio, scrive calciomercato.com, è Darwin Nunez: anche lui, come Lucca, è nel mirino del Napoli, ma si tratta anche questa di un’operazione molto ma molto complicata. Il Liverpool chiede una cifra altissima per il cartellino (dai 50 milioni in su) e l’ingaggio è da top player assoluto. Le caratteristiche dell’uruguagio sono esattamente ciò che cerca Allegri, ma resta un colpo quasi impossibile. L’altro nome è quello di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus: i bianconeri aprono ad una cessione anche a costi contenuti, ma il problema è lo stipendio da 12 milioni. Infine, Mateo Retegui dell’Atalanta: l’ultimo capocannoniere della Serie A è un giocatore che piace molto all’allenatore, ma anche in questo caso parliamo di cifre superiori ai 50 milioni. Inoltre, sembra che gli orobici abbiano ricevuto un’offerta importante dall’Arabia. Non arrivano conferme, invece, su Mitrovic.