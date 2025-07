L’annuncio gela il Milan, salta la cessione che poteva finanziare il colpo

Un esubero rossonero è ancora lontano dall’essere venduto: questo è un problema per Tare, che conta di incassare diversi milioni.

Ci sono numerose cessioni che il Milan deve fare in questa sessione estiva del calciomercato, però Igli Tare sta incontrando delle difficoltà. Non è affatto semplice piazzare gli esuberi, soprattutto perché quasi tutti vengono da stagioni negative.

Chiaramente, per Massimiliano Allegri è fondamentale riuscire ad avere quanto prima una squadra più sfoltita possibile dai giocatori in cui non crede e arricchita da nuovi rinforzi. Vendere è importante anche per finanziare il mercato in entrata e tenere i conti del bilancio in ordine. Tare ha un compito complicato e deve cercare di accelerare nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan, cessione ancora lontana per il centrocampista

Nella lista di quelli destinati a lasciare Milanello figura anche Yunus Musah, che qualche settimana fa sembrava vicinissimo al trasferimento al Napoli. Nonostante l’ex Valencia fosse giocatore molto gradito ad Antonio Conte, la dirigenza azzurra ha deciso di non assecondare le richieste del Milan. Inizialmente si era parlato di un accordo per 25 milioni di euro, bonus compresi, però poi la trattativa non si è chiusa con esito positivo.

Sfumata la pista Napoli, sono emerse da parte di squadre della Premier League. Prima il West Ham, poi il Wolverhampton e infine il Nottingham Forest. A proposito di quest’ultima, il giornalista Matteo Moretto ha spiegato la situazione sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano: “Per il Nottingham Forest, Musah non è un obiettivo prioritario ad oggi. È vero che ci sono stati dei contatti e che è stato proposto, ma l’americano non ai primi posti della lista dei nomi per rinforzare il centrocampo. Ci sono altri due profili su cui proveranno ad affondare“.

Il Nottingham Forest ha altre priorità, dunque. Per Musah dei discorsi più concreti si potrebbero sviluppare in un secondo momento. Il Milan spera di riuscire a piazzare l’ex Valencia per circa 25 milioni di euro, vedremo se arriverà l’offerta giusta nei prossimi giorni. La Premier League è destinazione gradita al calciatore, che ha già un passato in Inghilterra nel settore giovanile dell’Arsenal.

Oltre a Musah, ci sono altri centrocampisti che il club rossonero deve piazzare in questo mercato estivo: Yacine Adli, Ismael Bennacer e Tommaso Pobega.