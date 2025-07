Leao nella squadra dei sogni: l’annuncio è già arrivato

E’ proprio di Rafa Leao l’annuncio che chiarisce tutto sul suo futuro. La scelta è stata già fatta

Con il raduno pre campionato previsto per lunedì 7 luglio a Milanello, Rafa Leao comincerà la sua sesta stagione con il Milan.

Era il 1 agosto 2019 quando l’attaccante portoghese venne acquistato a titolo definitivo dal Lille per 30 milioni di euro. Un investimento, quello del fondo Elliott, che Rafa, al di là degli alti e bassi ormai cronici nel suo rendimento, ha ripagato. Ottantasette i gol segnati in 303 presenze complessive nonché un contributo decisivo nelle due vittorie rossonere del decennio ovvero lo Scudetto del 2022 e la Supercoppa Italiana 2025.

Leao che, al pari di altri compagni di squadra, è stato coinvolto in numerose indiscrezioni di mercato sul possibile addio al Milan. Bayern Monaco, Chelsea, Al Nassr, queste le squadre prevalentemente accostate a Rafa, destinato a restare ancora in rossonero per la ferma volontà di Massimiliano Allegri di renderlo una pedina fondamentale della sua squadra insieme a Maignan e Pulisic.

Leao e la squadra dei suoi sogni, Rafa ha svelato tutto

La grandissima stima di Allegri nei riguardi di Leao, già manifestata peraltro prima di tornare sulla panchina del Milan, può rappresentare la giusta motivazione per Rafa per trovare, finalmente, quella continuità di rendimento che i tifosi gli chiedono da anni e che gli permetterebbe di compiere lo step finale per affermarsi tra i top player del calcio europeo.

Affermazione che Leao vuole trovare con la maglia del Milan. I tifosi rossoneri avranno senz’altro gradito le sue dichiarazioni nel corso di una live su TikTok nella quale in risposta a un utente che gli chiedeva quale fosse la squadra dei suoi sogni, Rafa si è esposto così: “Già ci gioco. Il Milan è uno dei club dei miei sogni.” Poche e semplici parole che, pur in un non contesto non ufficiale, sono bastate per ribadire l’attaccamento di Leao alla maglia che indossa dal 2019.

Per presentarsi nelle migliori condizioni al raduno, Leao si è allenato nei giorni scorsi anche durante la vacanza in Costa Smeralda. Prima lo aveva fatto anche nei Brasile e in Portogallo, altri luoghi in cui ha trascorso le ferie dopo la vittoria della Nations League con la Nazionale, il suo quarto trofeo in carriera dopo lo Scudetto e la Supercoppa Italiana conquistati con il Milan e una Coppa di Portogallo con lo Sporting Lisbona.