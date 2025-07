Rivelazione a sorpresa: “Ci hanno offerto Saelemaekers”

Alexis Saelemaekers è pronto a tornare in rossonero dopo un’avventura più che positiva alla Roma. Ecco il suo futuro

Sono davvero parecchi i giocatori in esubero in casa Milan. Tra questi ci sono ovviamente tutti coloro che sono tornati dai prestiti: da Yacine Adli a Ismael Bennacer, passando per Noah Okafor, nessuno rientra nei piani di Massimiliano Allegri.

Igli Tare, dunque, è pronto a piazzare i tre calciatori, che non sono stati riscattati rispettivamente dalla Fiorentina, dal Marsiglia e del Napoli. Destino diverso, invece, per Alexis Saelemaekers. L’esterno belga ha dimostrato di essere un jolly davvero prezioso, riuscendo a convincere proprio tutti in casa Roma. Ma i tentativi dei giallorossi di tenerlo in rosa non sono serviti a nulla.

Il Milan ha detto no allo scambio con Tammy Abraham e ad altre proposte. Poi nei giorni scorsi è emersa anche una presunta frase di Massimiliano Allegri, che in Sardegna affermava di volersi tenere Alexis Saelemaekers. Il belga effettivamente sarà regolarmente in ritiro a Milanello e salvo offerte irrinunciabili farà parte dello scacchiere del Milan della prossima stagione.

La rivelazione su Saelemaekers, parla il dirigente

Saelemaekers è reduce da due prestiti più che positivi. Prima dell’avventura alla Roma, infatti, il giocatore aveva fatto molto bene al Bologna, contribuendo alla qualificazione in Champions League. Il mancato riscatto, infatti, è stato capito da pochi.

Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna, intervenuto ai microfoni dell’emittente bolognese Ètv, è tornato a quel periodo, svelando un retroscena di mercato proprio sull’esterno belga Alexis Saelemaekers dal Milan: “Due anni fa noi siamo stati dietro a Christensen e Ndoye per un mese e mezzo poi li abbiamo presi a metà agosto. Saelemaekers l’avevamo chiesto a giugno e ci hanno detto di no. Invece poi il 25 agosto ci chiama il Milan per offrircelo“.

Sartori ha poi aggiunto, rafforzando il concetto: “La volontà di tutti è dare all’allenatore una squadra già pronta. Ma nel calcio è un’utopia. Considerate che la squadra più forte, quella di due anni fa, il secondo anno di Thiago, è stata costruita con i pezzi migliori acquistati dal 25 agosto al 1° settembre… A volte conviene aspettare. Se riesci a dare prima i pezzi all’allenatore, poi, meglio”.

Salvo clamorosi colpi di scena, Alexis Saelemaekers, come detto, rimarrà a Milanello, per prendersi definitivamente il Milan, da terzino o da esterno, poco importa.