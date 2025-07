Sorpresa Allegri: Tare ringrazia, svolta per il terzino

Il Milan è pronto a rafforzare la propria squadra anche in difesa: il punto della situazione in casa rossonera

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. Igli Tare sta lavorando per chiudere definitivamente il discorso legato al centrocampo. Con Jashari il rapporto sarebbe di fatto completo, poi molto dipenderebbe dalle uscite e di calciatori con la valigia in mano ce ne sono parecchi.

Una volta sistemata la mediana, il Direttore sportivo albanese penserĂ agli altri ruoli: servirĂ acquistare un centravanti di spessore che abbia caratteristiche diverse da Santiago Gimenez, che ricordi Olivier Giroud. Serve dunque un bomber capace capace di giocare spalle alla porta e che sappia stare in area di rigore.

Si guarderĂ inoltre alla difesa, dove servirĂ un centrale con l’eventuale partenza di uno tra Tomori e Thiaw, e chiaramente due terzini, un destro e un sinistro. Almeno è questa l’idea del momento in casa Milan. Ma nel calcio – si sa – tutto cambia velocemente. L’estate può chiaramente servire a mescolare le carte.

Milan, svolta per il terzino: la scelta di Allegri che piace a Tare e Furlani

Massimiliano Allegri lunedì inizierà a lavorare con la squadra al centro sportivo di Carnago, a Milanello. Non ci sarà Theo Hernandez, destinato a volare in Arabia Saudita, per vestire la maglia dell’Al Hilal.

Il Milan ha poi salutato Alessandro Florenzi, Kyle Walker e ovviamente Davide Calabria. Oggi, dunque, gli esterni bassi a disposizione di Allegri sono Bartesaghi, Alex Jimenez e Magni, tutti già al centro sportivo di Milanello. Come terzino può giocare anche Alex Saelemaekers, ma il tecnico livornese è intenzionato a provare i giovani per capire su chi poter puntare per la nuova stagione.

Lo spagnolo, che non è stato ripreso dal Real Madrid, ha giocato giĂ tanto in prima squadra. Attenzione, però, agli italiani pronti a sorprendere. Bartesaghi ha buone possibilitĂ di convincere Massimiliano Allegri, ma è Magni che può rappresentare la grande sorpresa di questa calda estate. Igli Tare e soprattutto Giorgio Furlani sperano che qualcuno faccia davvero bene, così da evitare, magari, l’acquisto di un terzino.

Il tecnico livornese nella sua carriera ha dimostrato di essere capace di fidarsi dei giovani. La palla dunque passa a Jimenez, Bartesaghi e Magni. Dovranno far capire a turri di meritarsi il Milan dei grandi.