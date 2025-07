Thiaw via: 35 milioni per il Milan, l’offerta ora è irrinunciabile

Per il giocatore non mancano le offerta: ecco la situazione per un possibile addio al Milan in questa sessione di calciomercato

Malick Thiaw avrebbe dovuto usufruire di un giorno in più di vacanze, ma ieri era già a Milanello sorridente, per i test atletici. Aver anticipato di 24 ore il suo sbarco al centro sportivo di Carnago ha certamente fatto piacere a Massimiliano Allegri e il suo staff.

Il calciatore, però, continua a rimanere in uscita. L’offerta del Como è ancora lì sul tavolo. Un’offerta, che secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe addirittura di 35 milioni di euro. Il tedesco non ha ancora aperto al trasferimento da Cesc Fabregas, ma non c’è stata nemmeno una chiusura definitiva. Ecco perché il tecnico spagnolo spera ancora di avere il sì di Malick Thiaw, che vestendosi di azzurro andrebbe a guadagnare quattro milioni di euro netti a stagione.

Ma il tedesco aveva pensato che lasciando il Milan si sarebbe trasferito o in Inghilterra, che avrebbe rappresentato un passo avanti nella sua carriera, o in Germania. Giocare in Bundesliga, infatti, gli darebbe maggiori possibilità di essere convocato in Nazionale, così da poter disputare i Mondiali. E’ un pensiero che ha abbracciato Thiaw, ma adesso sta valutando cosa fare del suo futuro.

Milan: non solo il Como per Thiaw, ecco il sostituto

Oltre al Como è tornato a manifestare interesse per il ragazzo anche il Newcastle, di cui si parla ormai da mesi. Al momento, però, non c’è stata alcuna offerta. Il Milan, dunque, attende per capire come muoversi in difesa. Se Malick Thiaw dovesse rimanere in rossonero, a fare le valigie potrebbe essere Fikayo Tomori, che ha diverse proposte sul tavolo dalla Premier League.

Poi si potrà puntare con forza sul giocatore chiamato a completare il pacchetto arretrato. Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri di Igli Tare e Massimiliano Allegri sia quello di Giovanni Leoni. Il classe 2006 ha una valutazione di ben 30 milioni di euro e il Parma appare poco propenso a fare sconti.

I rossoneri devono inoltre fare i conti con una concorrenza agguerrita. In Italia piace alla Juventus e alla Roma, ma soprattutto all’Inter di Cristian Chivu, che vorrebbe tornare ad allenarlo. All’estero, inoltre, si registra l’interessamento da parte del Brighton e del Liverpool