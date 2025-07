Un altro gioiello al Newcastle, cessione eccellente del Milan

Dopo Sandro Tonali il Newcastle mette nel mirino un altro pezzo da novanta della rosa del Milan e si prepara all’offerta da presentare ai rossoneri durante l’estate.

Tempo di rivoluzione in casa Milan con i rossoneri che hanno iniziato la sessione di mercato estiva con il botto sia per quello che riguarda le uscite che per le entrate.

Salutati tutti i calciatori giunti al termine della propria avventura in rossonero per via della scadenza dei contratti o dei prestiti, il Milan è al lavoro per chiudere nuove cessioni dopo quella di Reijnders e vuole mettere a disposizione di Allegri nuovi rinforzi che possano aiutare nella stagione del riscatto. Salutato anche Theo Hernandez, pronto a trasferirsi all’Al Hilal e presi Modric e Ricci in mezzo al campo, il Milan potrebbe presto chiudere un’altra cessione con un calciatore che non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri.

Nuova cessione eccellente del Milan: in arrivo 25 milioni

Il futuro di Malick Thiaw potrebbe essere al Newcastle. Molto difficile il suo passaggio al Como, il giovane difensore tedesco sta valutando le ipotesi per il suo futuro ed appare maggiormente interessato ad un prosieguo della carriera in Premier League con i Magpies pronti a mettere sul piatto un’offerta.

Stando a quanto affermato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il Newcastle potrebbe farsi di nuovo avanti per il difensore tedesco classe 2001: “Più passa il tempo più appare difficile che Thiaw possa accettare un trasferimento al Como che sta provando in tutte le maniere a convincere il centrale. La volontà del calciatore è quella di giocare le competizioni internazionali e sta aspettando una chiamata dalla Bundesliga o dalla Premier League. Il Newcastle cercò Thiaw durante la scorsa estate ed è ancora alla ricerca di un centrale. La pista potrebbe riaprirsi“.

Appaiono destinati a restare in rosa invece sia Pavlovic che Gabbia con Tomori che al momento non ha ricevuto offerte interessanti per il suo futuro. Nel caso in cui dovesse giungere un club che possa mettere circa 22 milioni di euro sul piatto il Milan potrebbe pensare anche all’addio dell’ex Chelsea.

In caso di cessione in difesa il Milan piomberebbe con decisione su Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma che nella seconda parte della scorsa stagione ha convinto tutti a suon di ottime prestazioni. Un calciatore che piace molto anche all’Inter che, forte della presenza del suo ex allenatore Chivu in panchina, potrebbe essere in leggero vantaggio rispetto alla concorrenza.