Al Milan può arrivare un altro ex Real Madrid: offerta da 15 milioni

Il nome di un ex Real Madrid è stato accostato al Milan. E’ già arrivata un’offerta di 15 milioni

Il Milan sarà la prima squadra di Serie A a cominciare la preparazione pre campionato. Allegri e i suoi si ritroveranno a Milanello da lunedì 7 luglio. Tutti presenti, tranne Gimenez e Modric ancora impegnati in Gold Cup e al Mondiale per Club e Hernandez, Bennacer e Adli, destinati all’addio.

Ci sarà un solo nuovo acquisto a disposizione di Allegri ovvero Samuele Ricci, arrivato la scorsa settimana dal Torino. I prossimi saranno i giorni decisivi anche per l’affare Jashari. La mancata presenza del centrocampista svizzero alla trasferta di Bruges in Scozia e Inghilterra è un indizio ulteriore sul fatto che la trattativa con il Milan è a un punto di svolta. Il giocatore si sta allenando a parte con altri compagni di squadra, anche loro prossimi alla cessione, e non vede l’ora di raggiungere i rossoneri.

Sistemato il centrocampo, il Milan si focalizzerà sul reparto offensivo. L’obiettivo è l’acquisto di un attaccante di livello internazionale con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez che resta confermato. Non è un centravanti puro ma ha altre caratteristiche offensive uno degli ultimi obiettivi accostati al Milan dall’autorevole Equipe.

Un ex Real Madrid al Milan ? Le ultime sull’indiscrezione

Il calciatore in questione è Marco Asensio. L’attaccante spagnolo è rientrato al PSG dopo i sei mesi in prestito all’Aston Villa ma non rientra nei piani del club campione d’Europa che non l’ha nemmeno aggregato alla squadra che sta disputando il Mondiale per Club. Un indizio emblematico sull’ulteriore cessione che lo attende, uno scenario che Asensio condivide con Kolo Muani che la Juve sta provando a tenere con un nuovo prestito.

L’Equipe ha rivelato che il Milan avrebbe avviato i primi contatti per valutare la possibilità di un trasferimento di Asensio in rossonero. In particolare, l’attaccante ex Real Madrid sarebbe stato proposto al Milan dall’agente Jorge Mendes, lo stesso che ha agevolato l’acquisto in prestito di Joao Felix lo scorso gennaio dal Chelsea. L’ipotesi rilanciata dall’Equipe non ha trovato conferme. A smentirla è stato Gianluca Di Marzio che ha ribadito come il Milan stia cercando giocatori con altre caratteristiche per l’attacco.

E’ concreto, invece, l’interesse del Fenerbahce per Marco Asensio. Stando all’esperto di mercato Ekrem Konur, il club di Istanbul avrebbe offerto già 15 milioni per prendere l’attaccante dal PSG con il quale è in corso anche un’altra trattativa per il ritorno in gialloblu, stavolta a titolo definitivo, di Milan Skriniar. L’ex centrale dell’Inter ha concluso i sei mesi di prestito al Fener ed è tornato al PSG senza alcuna chance di permanenza. Luis Enrique lo aveva già escluso dalle sue scelte nella prima parte di stagione.