Allegri è stato chiaro: non rientrano nel progetto, via in tre a centrocampo

L’allenatore rossonero ha dato il via libera alla cessione di tre calciatori: mediana da sfoltire.

Igli Tare è alle prese con una campagna cessioni molto complicata. Sta facendo fatica a vendere tutti gli esuberi presenti oggi al Milan. Ci soni circa nove giocatori che deve piazzare nelle prossime settimane.

Nella lista possiamo mettere Devis Vasquez, Emerson Royal, Ismael Bennacer, Yacine Adli, Tommaso Pobega, Yunus Musah, Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Lorenzo Colombo. Theo Hernandez è ancora sotto contratto, però nei prossimi giorni dovrebbe concludersi definitivamente il suo trasferimento all’Al Hilal, che ha offerto circa 30 milioni di euro (bonus inclusi) per assicurarsi il suo cartellino.

Milan, Allegri dà l’ok a tre cessioni

Il centrocampo è un reparto destinato a cambiare abbastanza. Il Milan ha già ufficializzato l’ingaggio di Samuele Ricci e, una volta finito il Mondiale per Club con il Real Madrid, arriverà anche Luka Modric. Poi verrà preso un altro innesto, forse Ardon Jashari del Club Bruges. Tare è arrivato offrire circa 37 milioni di euro, bonus inclusi, e conta di riuscire ad avere l’ok entro i primi giorni della prossima settimana.

Allegri è stato chiaro sui centrocampisti che oggi sono sotto contratto con il Milan: Bennacer, Adli e Musah devono essere ceduti. Non c’è alcuna chance che l’allenatore toscano possa puntare su di loro nella prossima stagione. È cedibile anche Pobega, però la sua situazione è più semplice e comunque una eventuale permanenza non sarebbe problematica, dato che è un prodotto del settore giovanile e potrebbe tornare utile pure per un discorso di liste.

L’urgenza è cedere gli altri tre. Bennacer non è stato riscattato dal Marsiglia, che non ha voluto investire i 12 milioni di euro (più 3 di bonus) che erano stati pattuiti nello scorso mercato invernale. Per Adli la Fiorentina avrebbe dovuto pagarne 10,5 e ha scelto di non procedere. Nel caso di Musah c’era stata una trattativa concreta con il Napoli, che sembrava disposto a investire circa 25 milioni di euro (bonus compresi), però le parti non sono riuscite a concordare ogni dettaglio e l’operazione è saltata.

Forse piazzare Bennacer sarà la cosa più difficile, in virtù del suo stipendio da circa 3,5 milioni di euro netti annui. Inoltre, il nazionale algerino ha avuto alcuni infortuni che lo hanno frenato nelle ultime stagioni. Adli ha un contratto che scade nel giugno 2026, quindi il prezzo non è altissimo: forse 7 milioni di euro basteranno per la cessione. Musah ha una valutazione sui 25 milioni e il Milan spera che qualche società della Premier League si faccia avanti.