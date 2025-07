Furia su Modric: è già un caso al Milan

Luka Modric non ha ancora messo piede a Milanello ma è già un caso: furia sull’ex Pallone d’oro. Ecco cosa sta succedendo

È ufficialmente iniziata la seconda avventura sulla panchina rossonera di Massimiliano Allegri. A undici anni di distanza dall’ultima volta, l’ex tecnico della Juventus ha rimesso piede a Milanello dove ieri e l’altro ieri si sono sottoposti alle visite mediche e ai test atletici di rito i giocatori attualmente disponibili.

Domani, alle ore 13.00, è in calendario la prima conferenza stampa del nuovo tecnico del Milan che a breve farà la conoscenza di Samuele Ricci, prelevato dal Torino per 25 milioni di euro, di cui 23 di parte fissa, con il classe 2001 che si è legato al club rossonero fino al 2030.

A fine mese, invece, si aggregherà al gruppo Luka Modric che, stando quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, ha voglia di mettersi subito in gioco, motivo per il quale si decurterà le ferie anticipare l’inizio della sua nuova avventura in rossonero. Una decisione che, però, non placa la furia su Modric, con il centrocampista croato che prima ancora di sbarcare al quartier generale rossonero è già un caso.

Fabio Ravezzani: “Modric troppo vecchio? Il solo chiederlo scatena la furia di tutti”

Dunque, Luka Modric osserverà meno giorni di riposo in quanto, come spiega sempre la ‘rosea’, l’ex Pallone d’oro vuole essere pronto per la prima giornata di Serie A e per esserlo, vista la sua veneranda età, il prossimo 9 settembre spegnerà 40 candeline, ha bisogno di lavorare più degli altri.

Non per nulla, se la sua classe non discute, qualche dubbio lo solleva proprio la sua carta d’identità come certifica un post su ‘X’ del giornalista e conduttore televisivo Fabio Ravezzani: “Scherzando dicevo in trasmissione che un modo sicuro per farsi insultare dai milanisti e non solo è fare la domanda: ma non c’è rischio che Modric sia troppo vecchio anche per il campionato italiano? Io non lo so, probabilmente no. Ma il solo chiederlo scatena la furia di tutti“.

Comunque, avrà pure un’età alla quale la stragrande maggioranza dei suoi colleghi ha da tempo appeso le scarpette al chiodo ma Luka Modric nella scorsa stagione ha collezionato 65 presenze, di cui 36 da titolare, con all’attivo 4 gol e ben 9 assist, per 2923 minuti giocati. Ma non è tutto. Il Pallone d’oro 2018 nel Real Madrid di Carlo Ancelotti è stato l’unico, insieme al giovane talento Arda Guler, a non essersi mai infortunato.

Infine, capitolo tenuta atletica. A chi ha qualche riserva in proposito ricordiamo che Luka Modric non ha bisogno di correre molto: da autentico fuoriclasse qual è, l’ex delle merengues fa correre il pallone. Dunque, bando alle polemiche sulla sua non verde età e prepariamoci a lustrarci gli occhi perché l’ex Pallone d’oro, oltre a essere tra i migliori al mondo nella conduzione della palla, di sicuro illuminerà ‘San Siro’ e non solo con i suoi lampi di classe cristallina.