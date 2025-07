Il Milan ha scelto capitano e vice capitano per la prossima stagione, i dettagli

Inizia una nuova stagione in casa rossonera e Allegri ha già preso le prime importanti decisioni: ecco chi saranno capitano e vice capitano

Ci siamo. La nuova stagione è alle porte: il Milan domani inizierà ufficialmente il ritiro, con il primo allenamento previsto alle ore 18:00 al campo esterno di Milanello. In mattinata, alle ore 13:00, ci sarà invece la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, tornato al centro sportivo di Carnago nella giornata di venerdì per la prima volta dopo oltre 11 anni. Nei giorni scorsi infatti la squadra, in parte, si è ritrovata per i primi test medici e fisici in vista dell’inizio del raduno vero e proprio.

Per la giornata di oggi, invece, è previsto riposo, ma i giocatori hanno l’obbligo di ritrovarsi tutti questa sera a Milanello per il raduno di domani. In occasione di questi primi giorni, Allegri ha avuto modo di parlare con tutti: è stato immortalato in un video durante una conversazione con Chukwueze, al quale è stata probabilmente ribadita la volontà di cederlo, ma anche con Musah e con altri giocatori. E adesso c’è attesa per il rientro di Mike Maignan e di Rafael Leao.

Milan, arrivano anche Maignan e Leao

Il portiere francese e l’esterno portoghese, insieme a Gabbia e a Tomori, sono rimasti gli unici superstiti dello Scudetto del 2022. Nel giro di soli tre anni, Giorgio Furlani ha smantellato l’intero lavoro di Paolo Maldini e di Frederic Massara che aveva garantito ai rossoneri la vittoria di un campionato e una semifinale di Champions League, obiettivi ai quali la nuova area sportiva, nonostante i tantissimi soldi spesi, non si è nemmeno avvicinata.

Con Igli Tare è iniziato un nuovo corso e, a meno di sorprese, sia Maignan che Leao ne faranno parte. Il portiere francese, ad inizio giugno, era stato molto vicino al Chelsea, ma l’affare è sfumato. Stando alle voci di corridoio, Allegri lo ha spinto a restare e a ricucire il rapporto con la società. Adesso è atteso a Milanello con il ruolo confermato di capitano, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Ed è atteso anche Leao: per lui si è parlato di un interesse di Bayern Monaco e di Barcellona, ma nessuna di queste squadre è disposta a spendere la cifra richiesta dai rossoneri (che non direbbero no ad un’offerta a tre cifre). Rafa quindi resta, e lo farà con il ruolo di vice-capitano, sostituendo quindi l’amico Theo Hernandez, ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Al-Hilal.