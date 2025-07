Leoni al Milan, per l’Inter è finita: la rivelazione non lascia dubbi

Le ultime sul futuro di Giovanni Leoni, il difensore che piace a tutti e soprattutto al Milan: il punto della situazione

Sono ore caldissime per il calciomercato del Milan. I rossoneri sono in attesa di novità dal Belgio per Jashari, che potrebbe presto diventare rossonero. L’offerta superiore ai 35 milioni di euro, con i bonus, è davvero importante. C’è fiducia sul fatto che il Club Brugge possa concedere il via libera dopo un lunghissimo braccio di ferro. E’ la volontà del calciatore che spera fortemente di diventare del Diavolo.

Una volta chiuso il discorso legato al centrocampo, Igli Tare penserà agli altri ruoli. Il focus si sposterà in difesa dove l’albanese dovrà acquistare un terzino destro e un sinistro. Ma c’è il desiderio di acquistare anche un centrale: l’idea è quella di cedere Malick Thiaw, che continua ad essere nel mirino del Como, che non ha smesso di pensare di riuscire a prenderlo dal Milan.

L’offerta superiore ai 25 milioni di euro ha convinto il Milan. Il tedesco, però, non ha ancora detto sì, nonostante i 4 milioni di euro netti a stagione proposti dalla squadra di Fabregas. Sullo sfondo c’è, poi, il Newcastle. La cessione di Thiaw, dunque, comunque concretizzarsi anche se non dovesse accettare l’offerta da parte del Como.

L’ex Schalke 04 vorrebbe tornare in Germania, ma sarebbe ben contento di trasferirsi in Premier League. Campionato, quest’ultimo, dove potrebbe andare anche Fikayo Tomori per un prezzo simile a quello di Malick Thiaw.

Milan in vantaggio per Leoni, ecco perché

I 25/30 milioni di euro, che il Milan pensa di incassare dalla cessione di uno dei suoi centrali, verrebbero chiaramente reinvestiti per un altro difensore e non è un segreto che Giovanni Leoni sia in cima alla lista dei desideri di Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Serviranno tanti soldi per riuscire a convincere il Parma a cedere il giocatore classe 2006 e per battere la concorrenza dell’Inter. Ma c’è un fattore importante che può spingere il centrale verso il rossonero:

“Il Milan ha in Massimiliano Allegri il principale sponsor di Giovanni Leoni. Allegri ha ottimi rapporti con Cherubini. A mio avviso qualora Cherubini dovesse scegliere se darlo al Milan o darlo all’Inter, farebbe un favore all’amico Max. Per questo ritengo che il Milan sia in vantaggio”. Ha affermato Monica Colombo. C’è poi il fattore Mattia Liberali, che non può essere dimenticato…