L’ok del Milan è arrivato: nuova cessione in difesa, cambia maglia in Italia

Il Milan cede un altro giocatore dell’U23: dopo il passaggio di Alesi al Catanzaro, è ad un passo un’uscita importante

Sono davvero tante le operazioni di mercato che il Milan deve fare da qui a fine mercato. Eppure, quando siamo a pochi giorni dall’inizio di luglio, la situazione è ancora in alto mare. Samuele Ricci è l’unico acquisto a titolo definitivo, Luka Modric arriverà verso fine mese e ci sono buoni passi avanti per l’affare Ardon Jashari. Con l’acquisto del giovane svizzero, il centrocampo è, per adesso, al completo. Si passa poi ad altri reparti: l’urgenza è quella di acquistare due nuovi terzini titolari, sia a destra che a sinistra, e nella lista di Tare e di Allegri c’è anche un centravanti da affiancare a Santiago Gimenez, che non sembra convincere a pieno dirigenze e allenatore (ma l’investimento da oltre 30 milioni deve essere necessariamente preservato).

Oltre alla prima squadra, bisognerà lavorare, e tanto, anche per costruire un Milan Futuro all’altezza della situazione: l’anno prossimo giocherà la Serie D con l’obiettivo promozione, ma farlo non sarà semplice. Non bisognerà ripetere gli errori dello scorso anno. Intanto però alcuni dei protagonisti dello scorso anno si stanno accasando altrove.

Addio Milan, un’altra cessione in difesa

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del trasferimento al Catanzaro di Alberto Aquilani di Alesi, interessante talento rossonero (fra i migliori per rendimento lo scorso anno al Milan Futuro) che lascia la squadra a titolo definitivo. La stessa sorte sembra destinato ad avere anche un altro giocatore che ha avuto molto spazio la stagione appena passata in Lega Pro.

Andrea Bozzolan, infatti, è molto vicino alla Reggiana. A 21 anni, per la prima volta, potrebbe giocare un campionato importante come la Serie B, che la squadra emiliana è riuscita a tenersi stretta grazie ad un finale importante e al lavoro dell’allenatore Dionigi, subentrato a stagione in corso. Bozzolan è un esterno sinistro che ha giocato anche da terzo centrale di sinistra: per il suo cammino, la Serie D con il Milan Futuro per un anno intero non sarebbe la soluzione migliore e in prima squadra per lui non c’è spazio, ecco quindi che si fa avanti con forza l’idea di andar via esattamente come accaduto con Alesi. Anche Bozzolan sarà molto probabilmente ceduto a titolo definitivo, prova lampante che in casa rossonera non c’è grande fiducia nelle sue qualità (che sono molto simili a quelle di Davide Bartesaghi, che con Allegri potrebbe trovare più spazio).