Maignan via in scadenza: tre nomi per sostituirlo tra un anno

Saltata la cessione al Chelsea, che non è stato in grado di soddisfare le richieste del Milan, il futuro di Mike Maignan sarà ancora al Milan anche se con ogni probabilità saluterà alla fine della prossima stagione.

Le trattative per il rinnovo del contratto dell’estremo difensore francese sono saltate con il classe 1995 che, una volta terminato il suo contratto con i rossoneri, potrebbe dire addio per cercare una nuova esperienza.

Il destino di Mike Maignan potrebbe essere in patria con il PSG che sarebbe pronto a riabbracciarlo considerato il fatto che Gianluigi Donnarumma è in scadenza di contratto come il collega. Maignan potrebbe così tornare a casa, nel club dove è cresciuto a livello giovanile, andandosi a prendere questa volta un ruolo da protagonista. I parigini potrebbero quindi chiudere un altro affare a costo zero dal Milan a distanza di cinque anni con i rossoneri che dovrebbero andare a trovare un sostituto all’altezza dell’estremo difensore della nazionale francese.

I nomi per il dopo Maignan: il Milan segue tre profili

Al momento i nomi che circolano per la porta del Milan sono tre: Marco Carnesecchi, Vanja Milinkovic-Savic e Lucas Chevalier. Tre opzioni non semplici da raggiungere per il club meneghino anche se nel giro di una stagione tutto potrebbe cambiare.

Il portiere dell’Atalanta piace molto alla dirigenza rossonera ma le richieste dei bergamaschi sono molto alte. Diverse squadre di Premier League lo seguono già per la stagione che sta per prendere il via ma l’intenzione di Juric è quella di proseguire con il suo estremo difensore almeno fino alla fine del campionato. Il suo prezzo si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Vanja Milinkovic-Savic è uno degli uomini mercato di questa sessione di trattative estiva. Il Torino sarebbe felice di averlo ancora a disposizione ma il suo contratto è in scadenza nel 2026 con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Il suo prezzo si aggira intorno ai 20 milioni di euro della clausola rescissoria ma potrebbe salutare i granata già in estate considerato il fatto che il Napoli lo sta seguendo da tempo. Il giocatore è però un pallino di Igli Tare che lo aveva bloccato nel momento in cui era partita la trattativa col Chelsea per Maignan.

Piace da tempo anche Lucas Chevalier. L’estremo difensore del Lille potrebbe fare lo stesso percorso di Maignan passando al Milan tra un anno anche se la sua quotazione appare già alta per i rossoneri. I francesi lo valutano circa 35 milioni di euro ma, se dovesse giungere ad un anno dalla scadenza del contratto, il Milan potrebbe spuntarla ad una cifra più contenuta.